CEAPS creu que "la gent gran són invisibles per a Sánchez i Iglesias"

El Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs) ha lamentat que el fons especial no reemborsable destinat a les comunitats autònomes "per a la reconstrucció social i econòmica" davant la crisi del coronavirus, dotat amb 16.000 milions d'euros, "torna a considerar ' de segona 'el Quart Pilar de l'Estat de Benestar ", la Dependència.





















"El caràcter finalista dels fons és una prioritat per CEAPs. Ara no ens podem permetre començar una negociació quan l'essencial és treballar en impedir que torni a passar el mateix en cas de rebrot", ha afirmat la presidenta de l'organització empresarial, Cinta Pascual, que també és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra).





En aquest sentit, ha insistit que, a l'hora d'aplicar i executar les polítiques, la gent gran i / o amb dependència són "les grans oblidades de la societat".





"Invisibles una vegada més, tant per al president de Govern, Pedro Sánchez, com per el seu vicepresident, Pablo Iglesias, que recordem, va exercir el comandament únic a efectes de serveis socials", ha dit Pascual, per després afegir que "la mostra està en què, en comptes de donar-los el paper que els correspon, les tornen a deixar en segon pla ".





D'altra banda, ha assegurat que la Llei 39/2006, de l'14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència d'Espanya, més coneguda com a 'llei de dependència' "mai ha tingut finançament finalista dins els pressupostos generals de l'Estat".





"S'ha vist que el sistema no funciona i s'ha convertit en un cao s", ha reiterat, a el temps que ha subratllat que "ara es perd de nou l'oportunitat de posar a aquesta norma en el lloc que li correspon".





En aquest context, l'organització empresarial ha reclamat que "no es produeixin més retallades en un sistema a la cua d'Europa en finançament" i que es tingui en compte que "les mesures que es duguin a terme avui seran les que evitin que es repeteixi que ha passat a possibles rebrots "del Covid-19".





MÉS DE 16.400 PERSONES MAJORS HAN MORT EN RESIDÈNCIES DE TOTA ESPANYA





Les xifra de defuncions de gent gran a les residències al llarg a llarg de tota la geografia espanyola gela la pell, més de 16.400 persones però sense saber-se les xifres oficials, tot i que les CCAA i les pròpies residències les han facilitat a el govern central.





Al maig, el vicepresident de govern, Pablo Iglesias, va fer unes declaracions que van aixecar molta polseguera entre les CCAA i que no semblen ni causals ni innocents davant d'aquest panorama tan desolador de persones grans mortes per Covid-19 en centres residencials públics i privats.





















El vicepresident segon de Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha assegurat i ha defensat que l'executiu, el que va fer el passat 19 de març va ser "reforçar a l'única autoritat que té competència en les residències de gent gran que són les comunitats autònomes ".





En concret, ha indicat que els van demanar "per escrit que situessin les residències com a prioritàries" i convertissin als treballadors de les residències "en serveis essencials i que facilitessin les condicions de contractació perquè contractessin més personal".





"Vam posar sota el seu control el 75% de les residències privades, vam donar 300 milions d'euros a l'administració d'Isabel Díaz Ayuso, a la d'Emiliano García-Page, de tots els presidents autonòmics, perquè gastessin en personal per cuidar els nostres avis ", va afirmar Iglesias, sense despentinar-se a l'alhora ha afegit que seguiran fent el mateix, és a dir," donar més poder a les comunitats autònomes perquè compleixin amb la seva tasca ".





Afegint "hem de treballar tots junts i crec que hi ha un consens transversal a totes les isdeologías, que necessitem una sanitat pública molt més forta. Les privatitzacions han estat un fracàs", ha tancat.









