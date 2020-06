L'Audiència Nacional declara ferma la nul·litat de l'ERO de Ryanair a Espanya

L'Audiència Nacional ha declarat ferma la nul·litat de l'acomiadament col·lectiu realitzat per Ryanair, després que cap de les parts hagi preparat un recurs dins del termini legalment establert.









Així ho ha acordat el lletrat de l'administració de Justícia en una diligència d'ordenació en la qual insta que es notifiqui la resolució als treballadors afectats per aquest ERO, així com a l'entitat gestora de la prestació per desocupació i a la Seguretat Social.





La sentència del passat mes d'abril obligava a l'aerolínia a readmetre els treballadors de manera immediata a la feina "efectiu de la seva empresa" en les mateixes condicions d'abans de l'acomiadament i amb abonament immediat dels salaris que no han cobrat des de l'extinció del contracte.





Així, l'Audiència va estimar íntegrament la demanda interposada pels sindicats USO i Sitcpla, representants dels tripulants de cabina (TCP) de Ryanair al costat del SEPLA de pilots contra l'expedient de regulació d'ocupació a 224 treballadors de les bases de Tenerife, Lanzarote , Gran Canària i Girona.





La sentència recull que l'empresa "no va voler abordar un període de consultes", com es recull en l'Estatut dels Treballadors, i "s'aprecia mala fe, frau, coacció i abús de dret en la conducta patronal", segons informa ÚS.





El secretari general d'aquest sindicat a Ryanair, Gustavo Silva, afectat per aquest ERO, assenyala que l'Audiència Nacional ha estat "duríssima en la seva sentència contra una empresa que sempre s'ha valgut de coaccions i amenaces a la seva plantilla" i que "ha menyspreat les lleis i totes les autoritats espanyoles ".





La vista, celebrada el 10 de març, va tenir una durada de gairebé set hores i en ella "quedava acreditat" que les proves que les causes productives i organitzatives en què Ryanair basava la seva decisió de presentar l'ERO "no estaven justificades" i "algunes, de fet, eren inexistents", recalca el sindicat.