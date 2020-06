Un estudi d'ADN confirma les relacions entre diferents poblacions d'Àfrica en el Neolític

L'estudi documenta la coexistència, els moviments, les interaccions i la barreja de diversos grups humans durant la difusió de la producció d'aliments a l'Àfrica subsahariana des del Neolític fins a l'Edat del Ferro.









Segons publiquen a la revista 'Science Advances', un equip interdisciplinari d'investigadors d'Àfrica, Europa i Amèrica de Nord va prendre mostres de regions clau en les quals els models actuals prediuen un llegat d'interaccions significatives de la població.





L'estudi col·laboratiu entre investigadors del Institut Max Planck per a la Ciència de la Història Humana (MPI-SHH), els Museus Nacionals de Kenya i altres socis va ser dirigit per l'arqueòleg Ke Wang i l'arqueòleg Steven Goldstein de MPI-SHH fa llum sobre els patrons de canvi de la població a mesura que la producció d'aliments s'estén per tota l'Àfrica subsahariana.





Si bé la difusió de la producció d'aliments va conduir a la substitució gradual dels recol·lectors locals en la major part de món, les formes de vida de recerca d'aliment han persistit en diverses regions de l'Àfrica contemporània entre poblacions com els san al sud, els Hazda a l'est i els Mbuti de la selva tropical d'Àfrica central.





No obstant això, el present estudi mostra que, fa milers d'anys, els avantpassats d'aquests grups un cop van formar una clina genètica superposada que es va estendre per gran part d'Àfrica oriental i meridional.





"El flux restringit de gens entre els grups regionals de recerca d'aliment a l'Àfrica oriental, meridional i central contemporània, ja sigui a causa de factors climàtics i ambientals o com a resultat de l'encapsulació de grups productors d'aliments, probablement ha contribuït substancialment a l'estructura genètica espacial que podem veure a tot el continent avui", explica Ke Wang.





"Encara estem en un punt en el qual aprenem molt de cada individu -afegeix Steven Goldstein- les interacciones entre caçadors-recol·lectors, pastors i agricultors van ser més complexes fins i tot en els últims segles del que havíem entès anteriorment".





Per comprendre millor aquestes interaccions i el seu impacte en les estratègies de subsistència, els investigadors van centrar les seves investigacions en grups i regions clau prèviament identificats com a contribuents significatius als canvis en la producció d'aliments: grups de farratgers de l'est i de sud, grups de neolítics pastorals i de l'edat del ferro de l'est d'Àfrica, grups d'edat relacionats amb els actuals parlants de bantú.





L'anàlisi genòmica dels sis individus aquí reportats des del període neolític pastoral de Kenya (fa entre 4.500 i 1.200 anys) va revelar una major complexitat ancestral que els individus prèviament reportats de la mateixa regió, recolzant estudis previs que han proposat als primers pastors van migrar cap al sud al llarg de múltiples simultanis però geogràficament diferents rutes.





"En aquest escenari -explica el doctor Emmanuel Ndiema, dels Museus Nacionals de Kenya-, una població base única al nord d'Àfrica pot haver-se ramificat en molts a mesura que alguns grups de pastors es van moure al llarg del corredor de Nil, alguns a través de sud d'Etiòpia, i possiblement alguns a través de l'est d'Uganda".





En el camí, els pastors migratoris haurien trobat diferents poblacions i format diferents relacions intercomunitàries, resultant en una integració variable de diversos ancestres.





Aquest model pot explicar per què els arqueòlegs observen marcades diferències en la cultura material, les estratègies d'assentament i les tradicions funeràries entre les poblacions neolítiques pastorals els ancestres estan de fet estretament relacionats.





Algunes de les troballes més interessants provenen del jaciment de Kakapel Rockshelter, a l'oest de Kenya, on els Museus Nacionals de Kenya i el MPI-SHH s'han unit per investigar l'agricultura primerenca a la regió.





En Kakapel, dos individus que daten de fa aproximadament 300 i 900 anys mostren augments significatius en l'ascendència relacionada amb les persones que parlen llengües nilòtiques avui, com el dinka del Sudan de al Sud, en comparació amb els genomes publicats anteriorment a la Vall Central de l' Rift. Això suggereix que el recanvi genètic ha d'haver estat específic de la regió i podria haver involucrat múltiples migracions divergents.





L'anàlisi genòmica va revelar que l'individu de 900 anys tenia una estreta afinitat amb les poblacions de Dinka, però també va mostrar influència dels grups d'Euràsia Occidental o del Nord d'Àfrica, el que suggereix que la població que aquest individu representa es va formar entre pastors relacionats amb el Neolític Pastoral i Nilotic entrants (Vall d'Nil) agropastorals: no d'una gran migració de grups amb ascendència africana occidental.





Evidència similar es va detectar a Botswana, on l'anàlisi va detectar el primer suport arqueogenétic per a les hipòtesis que els pastors de l'est d'Àfrica es van estendre al sud d'Àfrica abans de l'arribada dels agricultors de parla bantú.





Tot i plantejar preguntes sobre la uniformitat de l'expansió bantús, l'estudi actual documenta l'arribada de persones amb ascendencia relacionada amb els bantúes a Botswana durant el primer mil·lenni CE i la seva posterior barreja amb les poblacions de pastors d'Àfrica Oriental i Àfrica del sud.





"Identifiquem ascendència relacionada amb els bantús a Uganda, l'oest del Congo, Tanzània i Kenya, el que és consistent amb l'homogeneïtzació genètica ben documentada causada per l'expansió bantú --explica Stephan Schiffels, de l'MPI-SHH--, però també veiem una gran variació patrons de barreja bantú amb poblacions regionals de pastors i pastors al sud d'Àfrica".





"Si bé els estudis supraregionals poden ajudar a revelar les interaccions de la població a escala continental --afegeix-- volem emfatitzar la importància dels estudis centrats en la regió per a comprendre millor els patrons locals de canvis culturals i de població en el futur" .