Pedro Sánchez no té clar si vol que Nadia Calviño presideixi l'Eurogrup

La vicepresidenta Calviño va arribar dijous a la reunió telemàtica dels ministres d'Economia de l'eurozona sense poder dir si serà candidata a la successió del portuguès, Mario Centeno, que farà efectiva el proper dilluns la seva dimissió i sortirà de Govern del seu país.













El president, Pedro Sánchez, assumeix que si Nadia Calviño lidera la UE, llavors no tindrà marge per no fer cas les retallades i reformes que li imposi Brussel·les a canvi de les ajudes a Espanya però, alhora, pot aconseguir suavitzar els ajustos que s'imposin a Espanya des de la UE.





En unes declaracions als periodistes abans de la reunió, Nadia Calviño, no va voler entrar en detalls, i a totes les preguntes va respondre el mateix: "És clar que la decisió competeix al president de Govern i és qui en els pròxims dies haurà de definir quina és la posició del nostre país tenint en conte l'interès general ".





Fonts de la Moncloa, del nucli de màxima confiança de el president de Govern, expliquen que Sánchez ha començat a assumir que les ajudes europees, tant els crèdits com les subvencions, vindran amb un fort factor de condicionalitat i estaran vinculades a certes reformes que, ajudaran els països a recuperar-se, tenir economies més resistents i estar més protegits davant eventuals crisis futures.





A la vista d'aquest escenari, l'equip de Sánchez ha estat clar amb el president: "Agafa el de Calviño. Millor que et imposi els ajustos la teva vicepresidenta econòmica que el ministre de Finances alemany", li han traslladat alguns dels seus assessors de màxima confiança, que coneixen el funcionament de les institucions europees.





El dilema de Sánchez respon al fet que està convençut que, si Nadia Calviño presideix l'Eurogrup, el Govern d'Espanya tindrà les mans lligades: "Serà una espècie de rescat encobert".