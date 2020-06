Segons SATSE Catalunya no té suficients llits als seus UCIs per fer front a un rebrot de l'Covid-19

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha conclòs que un total de 36 províncies espanyoles, a més de Ceuta, no compten en les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels seus centres hospitalaris amb un nombre suficient de llits, d'acord a les indicacions que va establir el Govern per abordar el procés de desescalada i les realitzades ara al Reial decret llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.





























El Sindicat d'Infermeria recorda que, entre altres criteris, "el Govern va determinar que resultaria necessari perquè els diferents territoris puguin avançar en el procés de desescalada el disposar d'entre 1,5 i 2 llits en les Unitats de Cures Intensives per cada 10.000 habitants o, al menys, tenir accés o capacitat d'instal·lar-les en un termini màxim de cinc dies ".





Per SATSE 36 províncies incompleixen la ràtio de llits UCI marcada pel Govern.





Al Reial decret llei de mesures urgents de prevenció , contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'estableix que en les comunitats autònomes s'ha de disposar, o tenir accés o capacitat d'instal·lar en el termini precís, els recursos necessaris per respondre a increments ràpids de casos en base a les necessitats observades durant la fase epidèmica de la malaltia.





En base a aquestes indicacions, i segons els resultats de l'estudi realitzat a l'respecte per SATSE en el conjunt de l'Estat, en un total de 36 províncies del nostre país, a més de a Ceuta, no hi ha prou llits en les seves respectives Unitats de Cures Intensives , per aquest motiu el Sindicat torni a insistir en la necessitat d'augmentar el nombre de llits en aquestes unitats hospitalàries en què es proporciona una assistència intensiva integral les 24 hores del dia als pacients més crítics o amb alt risc de presentar complicacions.









Mapa de llits d'UCI segons SATGE.









Segons l'estudi fet per SATGE les províncies amb dèficit de llits a les UCIs són:





-Totes les d'Andalusia, menys Granada;

- Terol i Saragossa, a Aragó;

-Balears;

-Cantàbria;

-Totes les de Castella-la Manxa;

-Àvila, Burgos, Lleó i Segòvia, a Castella i Lleó;

-Totes les de Catalunya;

-Ceuta;

-Totes les de la Comunitat Valenciana;

- Guipúscoa i Biscaia, al País Basc;

- Les dues d'Extremadura;

- Lugo i Pontevedra, a Galícia;

-La Rioja;

-Múrcia

-Navarra.

La majoria de les províncies espanyoles estan per sota de les recomanacions de Sanitat.







Davant d'aquesta realitat, SATSE subratlla que una de les prioritats de les diferents conselleries de Sanitat ha de ser reforçar aquestes unitats davant possibles rebrots de la Covid-19 en els propers mesos. "No poden tornar a produir-se les situacions de caos, saturació i desbordament sofertes a l'inici de l'actual crisi per no comptar de manera estructural amb les suficients llits", apunten des de l'organització sindical.

















A més de llits, recomanen necessari un augment de les plantilles d'infermeres i infermers que presten els seus serveis a les UCIs, perquè no se superin, en cap cas, els dos pacients per cada infermera o infermer. Segons el Sindicat, és freqüent que es superi aquesta xifra i en un nombre important de centres sanitaris del nostre país s'assoleixen els tres o quatre pacients per cada infermera o infermer, el que posa en major risc la seguretat i salut del pacient ingressat.





El Sindicat recorda que, segons l'últim informe de l' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Espanya està per sota de la mitjana dels països analitzats, ja que té 9,7 llits UCI per 100.000 habitants i la mitjana és de 15,9 llits per 100.000 habitants. En la comparativa realitzada per l'OCDE, Espanya queda molt per sota de països europeus com Alemanya, que triplica la mitjana espanyola de llits UCI, per exemple.