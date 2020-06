Torra avala que tot Catalunya passi a Fase 3 la setmana que ve

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha transmès aquest diumenge al president de Govern, Pedro Sánchez, que el comitè tècnic del Procicat donarà suport aquest dilluns que totes les regions sanitàries de Catalunya passin aquesta setmana que a la Fase 3 de la desescalada pel coronavirus: "Els resultats ho avalen".





"S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d'alarma", ha defensat durant la 14 videoconferència de presidents autonòmics amb l'Executiu, han informat fonts de l'Oficina de la Presidència de la Generalitat .





Un cop Catalunya estigui a la fase 3, la Generalitat procedirà "immediatament a regular la 'nova normalitat", tot i que Torra ha matisat que prefereix parlar de temps excepcionals de solidaritat i compromís social en lloc d'utilitzar aquest terme.





PETICIONS I PROPOSTES



Torra ha tornat a demanar una transferència de 15.000 milions d'euros per pal·liar les conseqüències de la pandèmia: "Catalunya necessita 15.000 milions d'euros, sense els quals ens trobem asfixiats".





A més, ha demanat 5.000 milions d'euros anuals per acabar amb "l'infrafinançament crònic de el sistema sanitari", i avançar cap a la integració social i sanitària dels espais residencials.





També ha demanat abordar reformes en el sistema de salut, escoltant els professionals: "S'han dirigit a mi els presidents dels col·legis de metges i infermeres demanant reformes estructurals".





"LLIÇONS APRESES"





Al seu entendre, "és el moment d'analitzar les lliçons apreses per no repetir errors i avançar", analitzant, en concret, per què Espanya ha estat un dels països més afectats per la pandèmia i amb un major nombre de sanitaris afectats.





Ha demanat fer-ho de forma crítica, i autocrítica, i a el fil d'aquesta reflexió ha afegit: "Hem de reconèixer que la gestió de les residències es podia haver fet millor".





Ha qualificat de fracàs la recentralització de competències sanitàries ( "Mai més un nou 155 sanitari"), com també ho ha estat, al seu entendre, la compra centralitzada de material sanitari.





"Més d'un 80% dels materials els ha aportat la Generalitat", i ha defensat que els Centres d'Atenció Primària han de ser els que decideixin quins materials es necessiten.





REUNIONS QUE SÓN "MONÒLEGS"



També ha criticat la falta d'agilitat en la gestió de Govern i que les reunions amb els presidents autonòmics hagin estat "monòlegs", després que Sánchez hagi anunciat que la d'aquest diumenge serà l'última videoconferència d'aquest tipus.





Per oposició, ha defensat treballar amb "de manera més horitzontal i transversal", tenint en compte que el temps és clau i l'anticipació bàsica.





"Per exemple, el 5 d'abril vaig demanar el retorn de les competències, i aquí estem, a mitjans de juny i ara estem aquí esperant que ens tornin les competències", ha lamentat.





També ha subratllat que, durant la pandèmia, la ciutadania esperava "informació fidedigna, fiable i contrastable" de totes les administracions, el que a Catalunya es va proporcionar quant va ser possible, segons ell.