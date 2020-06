La Generalitat detecta 200 "oportunitats" a 70 països per a empreses catalanes

La Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha identificat 200 "oportunitats de negoci" en 70 països diferents vinculades a necessitats específiques pel Covid-19 que poden cobrir les empreses catalanes.













L'informe identifica oportunitats de negoci en l'àmbit de la ciència i la salut, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l'agroindústria, ha informat la Conselleria en un comunicat aquest diumenge.





El document recull necessitats concretes per països: per exemple, que "els medicaments i equips de protecció mèdica que un institut de salut de Mèxic necessita adquirir, que Ghana vol construir 88 hospitals en un any i que necessitarà tots els equipaments necessaris, o que Xile està buscant projectes que donin accés a l'educació de manera massiva ".





"Més de la meitat de les oportunitats" estan relacionades amb l'àmbit tecnològic, i les àrees en les que més demanda es registra són l'Internet de les coses (20%), la connectivitat 5G (16%), la impressió 3D (10 %), la intel·ligència artificial (9%) i el disseny avançat de medicaments (9%).





L'informe ha estat elaborat per les 40 oficines de l'agència per a la competitivitat Acció a l'exterior, i la Conselleria ha habilitat un visor a la seva pàgina web en què es poden consultar les dades de cada país per sectors.





IMPULS A L'EXPORTACIÓ



A més, Acció ha impulsat un programa per incentivar les exportacions de productes vinculats a l'Covid-19 que començarà a desplegar-se a Amèrica Llatina i Àfrica.





















En una primera fase, les oficines d'Acció a Bogotà (Colòmbia), Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil), Santiago de Xile (Xile), Buenos Aires (Argentina), Johannesburg (Sud-àfrica), Nairobi (Kenya), Accra (Ghana) i Casablanca (Marroc) impulsaran l'exportació de EPI, sistemes de desinfecció i equipaments mèdics produïts a Catalunya.





Les oficines ajudaran a les empreses a identificar canals d'entrada i dissenyar una estratègia de logística i distribució des de Catalunya a l'estranger, a través d'aliances amb socis locals.





LEE COMPLET L'INFORME D'OPORTUNITATS DETECTADES PER LA GENERALITAT