Un tren de Puigcerdà no ha pogut efectuar el seu recorregut per un grafitti a la cabina de conducció

Aquest diumenge, el tren de la línia R3 amb origen Puigcerdà a les 08.46 hores no ha pogut efectuar la seva sortida a causa del grafitti que li han pintat al frontal de la cabina de conducció. A el no poder garantir la seguretat dels clients aquest material no ha pogut donar el servei previst.

















Renfe lamenta l'afectació i el retard provocat als clients d'aquest servei derivat novament d'actes vandàlics, en aquest cas, en forma de grafitti.





Durant les últimes setmanes aquest tipus de vandalisme s'ha anat repetint de forma reiterada a trens i instal·lacions ferroviàries.





Anualment la neteja de grafits suposa un cost de 10 milions d'euros i provoca retards i afectacions a 2 milions de clients.