Paluzie, Banys i Soler, els més votats en les eleccions al Secretariat de l'ANC

ANC ha publicat aquest diumenge a la seva pàgina web els candidats que han accedit a les 77 places de l'Secretariat, després d'unes eleccions a les quals es van presentar 116 persones i en què han votat 8.876 membres de l'entitat, segons un comunicat.

















La proclamació definitiva dels resultats serà el 18 de juny, i el 20 se celebrarà el ple constituent, en què els secretaris escolliran la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i la Tresoreria.





Les eleccions s'han celebrat de forma telemàtica de l'10 a l'13 de juliol, i ha votat un 19,73% de el cens de l'ANC, de 44.981 socis.





En termes percentuals, la participació ha estat "lleugerament" superior a la dels últims comicis, tot i que han votat 1.721 més que en l'últim procés electoral.





Per votar, l'ANC va establir com a requisit constar inscrit com a membre de ple dret des del 24 de desembre de 2019, a més d'estar a l'corrent en el pagament de la quota.





ELISENDA PALUZIE





En un tweet Paluzie ha agraït el vot als 6.078 socis que han poyado la seva candidatura: "Em comprometo a continuar treballant incansablement amb determinació i plena independència dels partits, per fer realitat el #objetivoindependencia".

















"L'Assemblea comptarà amb un equip fort en el Secretariat que combina experiència i renovació per reprendre amb força el camí a la independència", ha destacat.





BANYS, SOLER I CANADELL





Amb 5.283 vots, Banys accedeix al Secretariat Nacional després de quedar exclòs de les anteriors per haver participat en una tertúlia radiofònica quan ja era candidat --el que prohibien els estatuts--.





Soler ha obtingut 4.687 vots i s'incorpora amb el suport de el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell.

















En un tweet Canadell s'ha referit a les eleccions a l'ANC, abans de fer-se públics els resultats: "En funció de quin sigui el resultat, i de qui acabi liderant l'entitat, pot significar el canvi que necessitem per recuperar una ANC clau" .





"Espero sincerament que sigui la legislatura de la consolidació de l'mandat de l'1-O", ha desitjat el president de la Cambra de Barcelona.