Els 19.000 venedors de l'ONCE tornen a inundar els carrers d'il·lusió

La ONCE arrenca, aquest dilluns, la venda amb una col·lecció especial de 46,5 milions d'cupons, un per ciutadà, que ocuparà tota la primera setmana, per reconèixer l'esforç de la societat en aquests dies i agrair als qui, amb el seu treball , han estat essencials en la lluita contra el COVID-19.

















El retorn de les venedores i venedors de l'ONCE es porta a terme d'acord amb la normativa de desescalada aprovada per les autoritats i, molt especialment, un cop que s'han garantit les mesures de seguretat per a ells i els seus clients, a l'igual que per la resta de treballadors.





#VuelveLaONCE perquè # LaIlusiónPuedeConTodo





Els 19.000 venedors i venedores de l'ONCE tornen a portar la il·lusió als carrers des de demà, dia 15 de juny, data en la qual l'Organització inicia els sortejos de les seves tradicionals cupons, després de tres mesos en confinament.





Es posen a la venda cupons amb el lema #LaIlusiónPuedeConTodo, dedicats a sectors com els sanitaris i treballadors d'hospitals i residències; Forces i Cossos de Seguretat estatals, autonòmics o locals, i els bombers; els agricultors i ramaders, els transportistes, els farmacèutics i comerciants o els voluntaris.













Pel retorn dels sortejos, el 28 de maig va arrencar la Impremta del Cupó de l'ONCE, coneguda també com la 'Fàbrica de la Il·lusió', on s'han preparat els "límits" que ja estan en mans dels venedors en tots els racons de l'Estat.





D'aquesta manera, el dilluns 15 de juny arrenquen els sortejos de el cupó diari, Cuponàs i Cap de setmana. A més, el Sorteig Extraordinari del Dia del Pare (retardat per la crisi) es celebrarà el diumenge 21 de juny; el dimecres 24, hi haurà un sorteig especial del Dia de Sant Joan; i el 15 d'agost tindrà lloc el Sorteig Extra d'Estiu de l'ONCE.





Bolcats en la lluita contra la pandèmia





Al llarg del confinament, l'ONCE ha vetllat pel benestar dels seus més de 72.000 afiliats. Va llançar una guia de recomanacions indispensables per garantir la seguretat en la volta a l'activitat personal, econòmica i social de les persones cegues i amb greu discapacitat visual durant el període de desconfinamient. Aquesta guia respon, en part, de dubte detectades pels professionals de l'Organització que cobreixen els serveis d'atenció i autonomia personal d'aquestes persones.





Les recomanacions s'ajusten a les mesures d'higiene i seguretat dictades des del Govern per evitar la propagació de l'coronavirus, entre elles l'anomenat "distanciament social" que, en el cas de les persones cegues, pot generar moltes situacions en què no es pugui fàcil ser aplicat.





















A més, El Grup Social ONCE, especialment a través de l'actuació dels serveis socials de l'ONCE i la tasca de la Unitat de Voluntariat de Fundació ONCE, va escometre un pla urgent d'atenció a les persones cegues i amb discapacitat, especialment per a més de 14.000 que són majors de 60 anys i viuen soles, o altres amb grans necessitats.





L'Organització va posar en marxa en tots els seus centres operatius equips d'atenció bàsica formats per treballadors socials, psicòlegs, professors, tècnics i responsables de voluntariat per a "no deixar ningú enrere", per tal de fer un seguiment de la seva situació i facilitar qualsevol tipus de suport que van poder necessitar en els moments d'aïllament, com ara suport psicològic o per a l'adquisició d'aliments o medicines.





En matèria de Cultura, l'ONCE va recopilar una àmplia varietat de propostes culturals, educatives i de lleure, totes elles accessibles, perquè les persones cegues puguin mantenir-se actives durant els dies de confinament. I els 7.500 estudiants cecs van escometre la volta a l'escola virtual, després de les vacances de Setmana Santa, amb el suport de més de més de 1.500 persones de diferents especialitats que han garantit la seva inclusió educativa.





El Grup Social ONCE es va bolcar en la tasca de lluita contra el Covid-19 amb la cessió d'instal·lacions com residències i els hotels de Ilunion per donar cabuda a sanitaris o malalts; es va intensificar el treball de bugaderies industrials per cobrir hospitals i residències; o, des de la Fundació ONCE, es va elaborar materials de seguretat i es va intensificar el voluntariat per tots els racons.





















Tot el Grup Social ONCE, en aquests temps difícils, ha treballat a la banda de la ciutadania, especialment de sectors en risc d'exclusió, com les persones amb discapacitat, per tornar a la societat la confiança que li atorga cada dia amb la compra de la butlleta i la resta de productes de joc, que es reprèn aquest dilluns.