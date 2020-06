Els Serveis Socials dels Ajuntaments estan desbordats amb l'Ingrés Mínim Vital

La posada en marxa de l' ingrés mínim vital al juny va camí de col·lapsar de nou l'administració local, atès que els terminis promesos per Pedro Sánchez, són molt ajustats i el més probable és que es poden complir en la seva totalitat com ha passat anteriorment amb els ERTEs.

















El reial decret que regula l'ingrés mínim vital entra en vigor aquest dilluns i, segons va anunciar fa una setmana el president de Govern, Pedro Sánchez, el 26 de juny hauran de cobrar aquesta prestació un mínim de 255.000 espanyols.





La normativa estableix que els ajuntaments de més de 20.000 habitants han d'assumir els tràmits burocràtics, i que l'Institut Nacional de la Seguretat (INSS) s'encarrega només de la resolució.





Aquesta nova ajuda a les famílies arriba en un moment en què els serveis socials dels ajuntaments es encuentrandesbordados amb la gestió dels ajuts d'urgent necessitat pel Covid-19, al que s'uneix que el Govern encara no ha donat instruccions precises a les comunitats autònomes i als consistoris sobre el protocol a seguir, sobre el finançament amb què compten i els recursos personals i materials de què disposaran amb el calendari sobre.





Per tot això, els ajuntaments, han alertat també a la Seguretat Social que necessitaran ajuda, davant el sobreesforç exigit als serveis socials, que han hagut de suportar la bretxa digital i ha dificultat a les persones més vulnerables poder sol·licitar les prestacions a les que tenen dret, i que encara estan pendents de tramitar íntegrament i que també corresponen a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.





Per evitar el col·lapse, els ajuntaments, a través de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) , han repetit recursos per a la formació d'aquests professionals, materials per dur-la a terme i instal·lacions adequades. Pel que tots es plantegen per la via d'urgència la contractació d'interins, que permetria resoldre el dèficit actual de recursos humans.





Els telèfons d'atenció de serveis socials estan rebent més de 400 trucades diàries amb consultes sobre l'ingrés mínim vital.





Els ajuntaments, a través de la FEMP, estan buscant agilitzar els tràmits amb el Govern per poder gestionar a temps l'ingrés mínim vital. No volen acabar sent assenyalats com a responsables dels retards pels afectats que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat i risc d'exclusió social.