El sector bancari i empresarial exposen les seves anàlisis i idees a la cimera de la CEOE

En la seva intervenció a la cimera empresarial organitzada per la CEOE, el presidene de CaixaBank, Jordi Gual, ha fet fora en cal un Tresor únic europeu com als EUA per fer front a la crisi i demana a Espanya una bona administració del paquet pressupostari de la UE durant els propers trimestres.





Aquest Tresor únic com als Estats Units per fer front a la crisi generada pel coronavirus, l'ha qualificat com "petit embrió d'unió fiscal" a el paquet pressupostari posat damunt la taula per part de la Comissió Europea.





"Es troba a faltar que la Unió Europea no sigui una mica com als Estats Units, que disposi d'un Tresor únic, no només d'un Banc Central Europeu (BCE)", ha assenyalat el president de l'entitat catalana.





A més ha lloat el paquet de grans dimensions presentat per la Comissió Europea i que està pendent d'obtenir el vistiplau de Consell. Aquest suport pressupostari, que ha titllat com de petit embrió fiscal, demana que sigui concebut com un paquet de solidaritat necessari donada les interdependències econòmiques de tots els països del Vell Continent.





"Si a Alemanya li va bé, a Espanya també. I si a Espanya li va bé, a Alemanya igualment li anirà bé", ha dit. Per aquesta raó, creu que és crucial que no hi hagi països que gaudeixin d'algun avantatge que els d'una major capacitat.





A el mateix temps, ha assegurat que el paper d'Europa en aquesta crisi ha estat determinant, reaccionant de manera "més àgil i contundent" que en l'anterior recessió. "Les mesures han estat encomiables", ha subratllat.





Gual ha demanat a Espanya que administri molt bé aquests ajuts durant els propers trimestres i que aconsegueixi que es dirigeixin per efectivitat cap als sectors més afectats per la pandèmia. Al seu torn, ha reclamat un canvi en el model dels negocis, injeccions de capital i rellançaments de la inversió a tot el país.





Igualment, ha demanat un gran acord que contribueixi a aconseguir una Espanya més productiva i amb una economia sostenible, emfatitzant en la capacitat de crear llocs de treball, ja que els nivells actuals d'atur són "inacceptables".









ANA BOTIN DEMANA CREAR POLÍTIQUES CONSENSUADES PER A GENERAR OCUPACIÓ





La presidenta de Banc Santander, Ana Botín, considera que crear polítiques consensuades que permetin a les empreses invertir i generar ocupació, donar suport a la temporada turística per afrontar amb millor forma la tardor i comptar amb un pla d'ajuda de compra d'habitatge per a joves són les principals línies d'actuació per fer front a la situació generada pel coronavirus.





















Així ho ha posat de manifest Botín durant la seva intervenció a la cimera empresarial organitzada per CEOE, que ha iniciat aquest dilluns una sèrie de trobades en què participaran líders de diferents sectors i que es prolongarà fins al pròxim 24 de juny.





Per a la presidenta de Banc Santander, la prioritat de Govern, de la iniciativa privada i dels agents socials ha de ser mantenir i generar ocupació, evitant la seva destrucció permanent.





Encara queden uns 6,5 milions de persones aturades, gairebé la meitat per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). "Hem de ser capaços de crear una oportunitat per a aquest col·lectiu i que aconsegueixi un lloc de treball digne", ha indicat Botín.





"Qualsevol iniciativa política publica s'ha de sotmetre a examen. Va a ajudar a el teixit empresarial ia crear ocupació? Si la resposta no és rotunda, cal replantejar", ha subratllat, a el temps que ha afegit que les polítiques han de ser d'Estat, en les que tots estiguin d'acord i que permetin avançar cap a un pacte de reforma dels mercats.





A més de l'ocupació, Botín ha posat èmfasi en la necessitat de donar suport a l'turisme, un sector que representa el 12% de l'economia espanyola. "Ha de aconseguir una bona temporada turística que ens faci més forts de cara a la tardor", ha dit. La banquera creu que es pot aconseguir amb un model de turisme sostenible i ecològic, i ha assegurat que alguns empresaris de sector ja tenen plans en aquest sentit.





ROIG ADVERTEIX QUE DESPRÉS DE LA CRISI SANITÀRIA COMENÇA UNA ECONÒMICA





El president de Mercadona, Juan Roig, ha advertit aquest dilluns que després de la crisi sanitària derivada de la pandèmia de l'Covid-19 comença una altra "molt dura econòmicament", de manera que "caldrà estar preparats" i ha reclamat seguretat jurídica i que "es facilitin i empenyin" les inversions finalistes.

















"Estic convençut que si hi ha empresaris i emprenedors honestos hi ha empresa, si hi ha empreses que generen beneficis i ocupació, hi haurà riquesa, i si hi ha riquesa hi haurà molt benestar", ha ressaltat en la seva intervenció a la cimera empresarial de la CEOE.





Per a això, el president de Mercadona ha considerat necessari eliminar les traves burocràtiques, facilitar i empènyer les inversions finalistes, tenir seguretat jurídica i que la societat vegi en els empresaris i empreses, "siguin de la mida que siguin", a "generadors de riquesa i benestar ".





"Estic convençut que és un orgull ser empresari i contribuir a a el desenvolupament de la iniciativa empresarial i econòmica potenciant una societat civil, fort i compromesa", ha ressaltat Roig, que ha afirmat que és el moment de posar en marxa, entre tots, la "necessària activació econòmica" de país.





Illa diu que "no hi ha solucions màgiques" per afrontar la crisi





El president d'Inditex, Pablo Isla, ha afirmat que "no hi ha solucions màgiques, ni fàcils" per afrontar la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19 i ha demanat "no revertir les reformes eficaces", a el temps que ha subratllat que el pla de recuperació és "molt complex i amb moltes variables", pel que ha demanat responsabilitat i diàleg social.













"El pla de recuperació és molt complex i amb moltes variables i exigirà molta disciplina, constància, rigor, imaginació, audàcia i maduresa, un comportament de moltíssima responsabilitat per part de Govern, partits polítics, empresaris, sindicats i de tots els ciutadans", ha afirmat en la seva intervenció a la Cimera empresarial de la CEOE, on ha assenyalat que es tracta d'una crisi d ' "una complexitat molt gran", caracteritzada per la seva "severitat, temporalitat i globalitat".





A més de la recerca de consensos "el més amplis possibles", Illa ha considerat necessari que, en molts àmbits, "el que es faci, surti del diàleg social".





Illa ha considerat clau generar "certesa i seguretat jurídica" a empreses i inversors nacionals i internacionals. "Quan no hi ha seguretat jurídica la inversió es retreu, la seguretat jurídica és clau per planificar inversions a llarg termini i generar ocupació. Aquest és el nostre gran objectiu", ha assenyalat.





Així mateix, ha afirmat que cal "fugir de dogmatismes i idees preconcebudes" en les mesures per sortir de la crisi. "Tan important com les mesures que es prenguin és no desmuntar el que està funcionant. No cal revertir les reformes eficaces, l'economia espanyola el que necessita és ser més flexible i competitiva, no cal introduir rigideses que siguin negatives per a la creacion d'ocupació ", ha subratllat.





En matèria de fiscalitat, el president d'Inditex ha assenyalat que cal procurar dur a terme un debat sobre com generar més creixement econòmic i en conseqüència major recaptació "molt més que pujades de tipus impositius".





En el curt termini, Illa ha considerat "molt importantíssim" no retirar o "descafeïnar abans d'hora" les mesures que està ajudant a que no es destrueixi el teixit empresarial, fonamentalment els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTEs) i els avals públics . "Si es destrueix el teixit empresarial és molt més difícil reconstruir-i tindria un impacte molt signficativo en termes d'ocupació", ha assenyalat.





Goirigolzarri (Bankia) alerta que més impostos o requeriments a la banca "és molt contraproduent"









El president de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, ha advertit que imposar a el sector bancari més impostos o requeriments que puguin afectar la seva rendibilitat "és molt contraproduent" en les circumstàncies actuals, ja que el desenvolupament d'un país "requereix que els seus bancs siguin rendibles ".





















Així ho ha posat de manifest durant la Cimera Empresarial 'Empreses espanyoles liderant el futur' organitzada per CEOE, en la qual ha posat en valor que el sector bancari espanyol i els seus equips de professionals estan sent "un suport molt important" per a empreses i famílies en aquests mesos de pandèmia del Covid-19.





No obstant això, el president de Bankia ha reconegut que la crisi tindrà un impacte en el sector financer, ja que la seva rendibilitat depèn de l'comportament de l'economia i ja tenia un problema de rendibilitat abans de la crisi de l'coronavirus com a conseqüència de l'escenari prolongat de tipus negatius , de manera que després de l'impacte del Covid-19 la seva situació "no millorarà", ha reconegut.





"Sent això així, crec que és molt contraproduent que, en aquestes circumstàncies, se li demani a al sector esforços extraordinaris en forma d'impostos o requeriments de divers tipus que puguin incidir en la seva rendibilitat, perquè el desenvolupament d'un país requereix que els seus bancs siguin rendibles ", ha advertit.





Goirigolzarri ha explicat que, si el sector bancari no és rendible, les entitats estaran infracapitalitzades i no podran complir amb el seu objectiu de donar suport a la recuperació socioeconòmica d'Espanya ajudant a les famílies i les empreses.