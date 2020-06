El Parlament adapta les seves instal·lacions i recupera l'activitat presencial

El Parlament de Catalunya ha recuperat la seva activitat normal i tots els diputats ja tenen accés a les estances de l'edifici de la Ciutadella. Després de tres mesos amb gairebé gens d'activitat a la Cambra, les comissions poden tornar a celebrar-se amb presència de tots els seus membres, encara que guardant les mesures de seguretat aconsellades per a aquest tipus de reunions.









Per contra, el ple encara no podrà celebrar-se amb total normalitat per la impossibilitat de mantenir al Saló de Plens la distància de seguretat entre els diputats. De fet, tan sols vint parlamentaris tindran accés al ple que tindrà lloc dijous que ve.





Entre les mesures de seguretat adoptades, totes les persones que vulguin accedir a l'edifici s'han de sotmetre a un control de temperatura i hauran d'usar mascaretes. A més, s'han senyalitzat recorreguts en doble sentit de circulació als passadissos, escales i estades per evitar contacte entre les persones.





També s'ha reforçat el servei de neteja, s'han instal·lat mampares en algunes estades, s'han distribuït dispensadors de gel hidroalcohòlic i s'han col·locat cartells recordant les mesures de seguretat i higiene que totess les persones han de seguir.





També els periodistes podran tornar a accedir de forma gradual a la Cambra a partir d'aquest dilluns: podrà haver-hi com a màxim 45 persones en els espais destinats a premsa i no es permetrà encara l'accés generalitzat de fotògrafs i càmeres de televisió.





Des que el passat 13 de març es van desconvocar tots els actes que s'havien de celebrar al Parlament, s'han celebrat tres plens en format reduït, un en què es van aprovar els pressupostos; un altre a finals de maig, en què es van validar diversos decrets sobre el coronavirus, i l'últim a principis de juny, en què es van incloure mocions dels grups parlamentaris per primera vegada des de la suspensió de l'activitat.





També s'han celebrat de forma telemàtica reunions de la Mesa i de la Junta de Portaveus, entre altres òrgans parlamentaris, que ara reprenen l'activitat presencial.