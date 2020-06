El fiscal manté el delicte de sedició en l'acusació contra Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional considera provat que l'ex major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero va ser un element indispensable per a l'actuació de la policia catalana durant el referèndum de l'1 d'octubre.













Per això, ha defensat l'acusació de sedició, la mateixa que es va aplicar als polítics i líders socials empresonats , ja que considera que va actuar en connivència amb els dirigents polítics. Per això reclama la mateixa pena ja que considera que es tracta dels mateixos delictes.





De tota manera, el mateix fiscal encarregat de el cas ha proposat que l'ex cap de la policia catalana pugui ser condemnat per un delicte de desobediència, que no comportaria una pena de presó.





El fiscal ha posat en dubte les argumentacions esgrimides per Trapero en la seva defensa i li ha responsabilitzat de la passivitat mostrada pels Mossos durant l'1-O. "Hi va haver tebiesa i desistiment conscient i voluntària de les seves obligacions", ha afirmat. "És evident que no tenien cap desig d'evitar l'1-O", ha afegit.





L'acusador públic també ha defensat que l'actuació de la policia autonòmica "va ser indispensable per a la comissió dels delictes" i que la postura de mantenir la pau social va ser "només una excusa".





També ha posat en dubte l'argument de la defensa que el major dels mossos tenia un pla per detenir el llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont . "És curiós que hi hagués tanta passivitat durant l'1-O i que després s'argumenti que estava disposat a detenir Puigdemont", ha afirmat el fiscal amb certa ironia.





Al costat de Trapero s'asseuen al banc dels acusats l'exdirector general de l'Cos Pere Soler, l'ex secretari de la conselleria d'Interior César Puig i la intendent Teresa Laplana.