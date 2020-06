Macaya fora del quadre

Amb ell, l'editora Clara Pastor va mantenir tres converses aquí recollides. Sempre resulta profitós anar més enllà d'una obra concreta i saber de les circumstàncies i interessos de l'artista. Diu Macaya que treballa de dia, en un estudi situat en un polígon ("però tinc arbres"), que li agrada pintar sol, ben arreglat, sense prendre cafè ni alcohol i fumar-se un parell de purets. Veu el fet de pintar com un ofici que li encanta. És desordenat, però Maria l'ajuda molt. Es declara 'lector de paràgrafs' (especialment, d'assajos) i 'escriptor de mitjans paràgrafs'. Explica que de nen estava sempre pintant, es fixava en el seu pare ('un pintor de diumenge' amb molt bona mà, que omplia els marges dels diaris amb dibuixos i a qui li agradaven els toros).









Pràcticament tota l'obra de Miguel Macaya no té títol. De l'art abstracte diu que exigeix a l'espectador posar-se al lloc de l'artista; és una invitació a descodificar. Tot i això, reconeix que qui es dedica a l'art té una vida interior com la de tothom. A ell li interessa aclarir i expressar les preguntes que es puguin fer aquí i ara, i fer-ho amb un llenguatge que s'entengui i amb un alfabet comú. Llavors, de manera inevitable, es copia i es recorre als mestres. Per Macaya, Velázquez és el pintor de pintors, que pinta i dibuixa molt millor que els altres (siguin Rembrandt o Goya): "els seus quadres tenen un aparent descuit que no té cap altre".





Assenyala així mateix que els paisatges conceptuals no existeixen si no és per expressar una idea. Però insisteix que sobre alguns aspectes de la pintura figurativa no sap molt bé què pensar, "la desgràcia per a mi és que no ho tinc molt clar", assegura amb exemplar franquesa. Sí que parla, com d'una realitat inexorable, del mercat de l'art. I distingeix els artistes que són 'comercials' per estar allunyats de la traça de passió i respondre al que vol el públic: sovint "alguna cosa políticament correcta amb l'aparença de provocador".





Macaya rebutja donar interpretacions exemplaritzants. I persegueix "la mirada d'algú que t'està mirant quan el mires: això és el que captes quan saps pintar". Per exemple, el gos que espera a algú que està fora del quadre. És un tema en si, recalca.