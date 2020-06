Traslladen a Carme Forcadell a la presó de dones de Barcelona

L'expresidenta de Parlament Carme Forcadell ha estat traslladada de presó matí d'aquest dilluns, des de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), fins a la Presó de Dones de Barcelona (Wad-Ras), a la capital catalana.









La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha explicat en un comunicat que Forcadell, condemnada pel procés sobiranista, va demanar el trasllat per motius de vinculació familiar.





Després de la petició de Forcadell, la Generalitat ha aprovat el trasllat, que s'ha fet en conducció directa entre les dues presons.





Forcadell compleix pena després de ser condemnada per sedició pel Tribunal Suprem (TS), i com la resta de presos de l'1-O està classificada en segon grau i se li aplica l'article 100.2 del Reglament penitenciari.





Aquest article contempla permisos per sortir de presó unes hores a la setmana per treballar, fer formació o voluntariat, el que Forcadell ha fet servir per a tenir cura de la seva mare i fer voluntariat.





NOU 100.2

Al maig es van modificar les condicions del 100.2 de Forcadell per un canvi temporal de la seu de l'entitat on presta voluntariat, i des de llavors l'expresidenta de Parlament ha tingut permís per sortir de Mas d'Enric tres dies a la setmana durant 12 hores.





El trasllat d'aquest dilluns a Wad-Ras implicarà una nova decisió sobre com aplicar el 100.2 a Forcadell, per al que la junta de tractament de la presó haurà de fer una proposta.