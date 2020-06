Els contagis per Covid-19 en les últimes 24 hores es redueixen fins a 40

Els contagis de Covid-19 en l'últim dia s'han reduït fins als 40, 244.109 en total des que va començar la pandèmia, i 25 persones han mort en una setmana, segons l'últim informe d'incidència del coronavirus a Espanya publicat pel Ministeri de Sanitat.









A més, 1.751 persones han estat diagnosticades en els últims set dies; 218 han iniciat símptomes en els últims set dies; 11.620 persones han ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI), 3 en els darrers 7 dies; i 124.642 han precisat hospitalització, 94 en l'última setmana.





Encara Sanitat continua sense actualitzar la xifra total de morts per Covid-19, la qual se segueix situant en els 27.136 morts, Balears, Canàries, Cantàbria, Ceuta, Galícia, Melilla, Navarra i la Rioja no han notificat cap mort en els últims set dies. No obstant això, a Andalusia ja han mort 1.404 persones; a Aragó 826; a Astúries 314; a Balears 209; a les Canàries 151; a Cantàbria 202; a Castella-la Manxa 2.945; ia Castella i Lleó 2.945.





A més, 5.587 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus; a Ceuta s'han comptabilitzat 4 morts des del començament de la pandèmia; a la Comunitat Valenciana 1.332; a Extremadura 508; a Galícia 609; a Madrid 8.691; a Melilla 2; a Múrcia 148; a Navarra 490; al País Basc 490; ia La Rioja 362.





En total, a Andalusia ja s'han diagnosticat a 12.830 persones amb Covid-19; a Aragó a 5.842; a Astúries a 2.437; a Balears a 2.157; a Canàries en total han donat positiu en PCR 2.157 persones; a Cantàbria 2.334; a Castella-la Manxa 2.334; ia Castella i Lleó 19.353.





Així mateix, a Catalunya s'han registrat 59.897 casos; a Ceuta 163; a la Comunitat Valenciana 11.418; a Extremadura 2.988; a Galícia 9.160; a Madrid 70.570; a Melilla 124 casos; a Múrcia 1.629; a Navarra 5.311; al País Basc s'han comptabilitzat ja a 13.638 persones positives en les proves PCR; ia La Rioja 4.069.





Pel que fa als ingressos en una Unitat de Cures Intensives (UCI), només Castella-la Manxa (1), Comunitat Valenciana (1) i Madrid (1) han tingut a un pacient ingressat per Covid-19. No obstant això, i pel que fa als hospitalitzats, només Canàries, Ceuta, Extremadura i Múrcia no han notificat cap ingrés hospitalari pel nou coronavirus en els darrers 7 dies.