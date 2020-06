Condemnen el Santander per enganyar un ancià i llevar-li els seus estalvis

L'Audiència Província de Las Palmas de Gran Canària ha condemnat a Banc Santander a tornar un milió d'euros més els interessos legals menys els rendiments obtinguts, així com a el pagament de les costes judicials de la primera instància, a un ancià sense coneixements financers a què vendre 'Valors Santander'.













El client va contractar aquest producte en 2007, en què va invertir els estalvis de tota la seva vida, després que a la sucursal se li presentés com un de similar a un dipòsit a termini fix.





"No hi ha dubte que els 'Valors Santander' han de qualificar com a producte complex i en tot cas com un producte especulatiu, d'alt risc, que pot ocasionar importants pèrdues per a qui l'adquireix", assenyala la sentència.





El client, representat pel despatx Lean Advocats, era un ancià, que avui té 85 anys, gairebé sense formació escolar i que, quan va contractar el producte que li oferia el banc, patia seqüeles que li havia deixat un ictus cerebral patit un any abans .





La defensa de l'ancià ha assegurat que la directora de la sucursal bancària li va vendre aquest producte complex presentant com un de similar a un dipòsit a termini fix, amb una bona rendibilitat i amb el capital garantit, i sense explicar-li en absolut la naturalesa ni els riscos reals de la inversió que estava emprenent.





En la sentència, l'Audiència Provincial estableix que "sent complex el producte col·locat a l'apel·lant, l'única forma que aquest pogués obtenir un correcte i complet coneixement de la destinació de la seva inversió passava per la concurrència d'un triple requisit".





En primer lloc, se li devia haver proporcionat informació suficient; després, que aquesta informació se li mostrés amb claredat i fos de fàcil comprensió, i, finalment, que el banc es cerciorés que el client coneixia l'abast de la seva inversió i que era convenient d'acord amb el seu perfil.





L'òrgan judicial ha determinat que cap d'aquestes tres condicions es va complir en el cas d'aquest client.