Fracassa la reunió entre Govern, patronal i sindicats per a la pròrroga dels ERTO

El Govern finalment no portarà aquest dimecres per a la seva aprovació a el Consell de Ministres la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de 30 de juny i es compromet a seguir negociant en el marc de el diàleg social. Després de més de quatre hores de reunió de Govern amb empresaris i sindicats, la trobada ha finalitzat sense un acord entre les parts per prorrogar els expedients de regulació d'ocupació.









L'Executiu ha volgut donar prioritat i posar en valor el diàleg social i ha decidit no aprovar cap text d'extensió d'aquesta eina fins a tancar un acord amb els agents sociale s. Així mateix, l'Executiu estaria disposat a analitzar la situació dels ERTO al mes de setembre. En la proposta de Govern figurava la data de l'30 de setembre com límit d'extensió dels ERTO.









El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmat que se seguirà negociant al llarg d'aquesta setmana i que els interlocutors socials tenen la garantia que el Govern no el portarà demà a Consell de Ministres.





"Anem a deixar marges a la negociació. Crec que es pot assegurar que es van a prorrogar els ERTO durant els propers mesos, però està per definir en quines condicions i amb quins especificitats pel que fa a l'últim acord a què vam arribar", ha ressaltat, després d'incidir en què els ERTO "van a seguir sent una eina fonamental per sostenir l'ocupació de país".





En concret, en l'esborrany enviat als agents socials per a la seva negociació es recollia que els ERTO de força major derivats de l'Covid-19 mantindran la seva vigència mentre hi hagi restriccions que impedeixin o limitin la plena activitat de les empreses, englobant entre aquestes restriccions les limitacions a la mobilitat, aforaments i equivalents i les mesures de prevenció i contenció sanitària vinculades a l'coronavirus. En tot cas, es precisa que la vigència d'aquests ERTO finalitzarà el 30 de setembre.





D'acord amb l'esborrany de l'Executiu, les empreses i entitats afectades pels ERTO hauran de procedir a reincorporar els treballadors, primant els ajustos en termes de reducció de jornada, i no es poden efectuar hores extraordinàries ni concertar noves contractacions si l'empresa té algun treballador al ERTO. "Aquestes accions poden constituir infraccions en l'àmbit social, en virtut d'expedient incoat a l'efecte, si s'escau, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social", assenyala el Govern.





La proposta inicial preveia que les prestacions per desocupació associades als ERTO (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència) es mantindran fins al 30 de setembre.





També que l'Executiu mantindrà fins al 30 de setembre la "prohibició" que va establir a l'acomiadament per causes objectives, el que en la pràctica suposa encarir la indemnització a 33 dies per any treballat, davant els 20 dels acomiadaments procedents. A el mateix temps, es proposa mantenir també fins al 30 de setembre la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, fet que suposa de facto prorrogar aquests contractes encara que l'empresari volgués rescindir.





MENORS EXEMPCIONS DE QUOTES QUE AL MAIG I JUNY

La regulació que es va donar a mitjans de març als ERTO per força major derivats de l'Covid-19 estableix una exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d'aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social i de el 100% per a les que tinguessin menys de 50 treballadors.





Aquestes exoneracions es van mantenir al maig i juny i es van establir altres percentatges d'exempcions en el cas de ERTO parcials, és a dir, per a aquells casos en què s'anessin incorporant treballadors a mesura que les empreses recuperessin activitat.





En concret, es van fixar exempcions en la quota empresarial d'entre el 45% i el 85% pels treballadors afectats per un ERTO que es reincorporaran al seu lloc de treball al maig i juny. Ara, per al període juliol-setembre, en l'esborrany de Govern aquests percentatges es rebaixen.