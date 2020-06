Juan Luis Cebrián: "Hi ha qui pensa que el Govern és ostatge de Veneçuela"

L'exdirector i president honorífic del diari El País, Juan Luis Cebrián, sosté en una columna publicada en aquest mitjà que "la pandèmia ha estat en certs aspectes una benedicció" per al Govern de Pedro Sánchez, que no ha hagut de rendir comptes pel cas 'Delcygate', que va ser revelat per Vozpópuli i sobre el qual l'Executiu va oferir diferents versions que segueixen sense ser aclarides.













Cebrián, en una tribuna titulada 'Sobre com afrontar la crisi constituent', assumeix com a vàlida la tesi de el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que la setmana passada va fer referència a l'existència d'una "crisi constituent" que segons el president de Prisa passa "no només al nostre país" i es deu a el "desplaçament dels centres de poder", així com a l'esgotament de les estructures polítiques i mediàtiques que vertebren la presa de decisions".





L'expresident del grup Prisa reflexiona sobre una crisi que "és fruit de l'desprestigi de les institucions i de qui les encarnen".





Sobre els socialistes, asseguren que no tenen projecte propi; de Podem, que "t é en qualsevol cas un projecte per a Espanya que ja es va assajar a Veneçuela i Bolívia" i afegeix "les forces d'esquerra, fragmentades i unides només per antagonisme amb l'oposició, tenen davant seu una cruïlla històrica", sosté Juan Luis Cebrián, que destaca "el pragmatisme" i l'oportunitat històrica de la socialdemocràcia europea després de la Segona Guerra Mundial, que a Espanya es va traduir en la "llarga etapa de canvis i consolidació presidida per Felipe González".





Cebrián parla d'una "debilitat" al PSOE actual que atribueix "sobretot a la desfeta intern de el partit que va començar amb l'obsessió de Rodríguez Zapatero per eliminar qualsevol vestigi de l'anomenat felipisme", més enllà de "la seva penúria d'escons" o el seu " irregular pacte amb Podem i els independentistes ".