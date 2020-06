Espanya mira a Portugal per saber quins impostos i reformes li demanarà la UE

La redacció pressupostària per a 2021 està en marxa amb la mirada posada en les ajudes de Brussel·les i en mesures contracícliques que evitin retallar sous i serveis.









Els tècnics del Ministeri d'Hisenda fa temps analitzant i centrant-se en quadrar els comptes estatals, buscant més ingressos per esquivar la reducció de despesa en serveis públics i funcionaris.





Després de l'estiu el govern haurà de lidiar amb una difícil negociació sobre els comptes de l'any que ve, buscant avals a la Unió Europea i evitar el rebrot de virus previst per al novembre. Les institucions europees centren la seva recepta en polítiques "contracícliques", que vol dir evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu i que els serveis de l'Estat es redueixin.





Entre tant el Govern ja ha començat la tramitació de les taxes Google i Tobin, amb què preveu recaptar al voltant de 2.000 milions d'euros. Esperen ingressar més fons amb la pujada de l'IRPF a les rendes més altes, de l'impost de societats i de l'dièsel. Però no serà suficient.





Entre les possibilitats que s'estudien hi ha la creació de nous peatges a les autopistes, la pujada de l'IVA (no tots els ministres li donen suport) i nous impostos de caràcter especial (per exemple, turisme).





A més el més probable és que el Govern avanci en l'anomenada "harmonització" d'impostos com el de patrimoni, donacions i successions.

Serà al setembre i octubre quan Sánchez sabrà si ha de replantejar tota la seva estratègia, socis inclosos de govern inclosos.