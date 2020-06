Protesta de Residències 5+1 a Sant Jaume per exigir una vida digna en els centres sociosanitaris

La Coordinadora Residència 5 + 1 ha exigit a la Generalitat i a tots els partits polítics amb representació al Parlament que adoptin les mesures necessàries per a garantir una bona qualitat de vida de les persones grans que resideixen en els centres d'assistència.













La coordinadora ha portat a terme una concentració a la plaça de Sant Jaume per protestar per la situació en què es troben moltes de les residències públiques per a gent gran. Una situació que porten denunciant des de fa anys i que s'ha vist seriosament agreujada durant la pandèmia, quan centenars d'avis han mort per manca d'una atenció adequada i ha quedat palesa la greu situació per la qual travessen moltes residències públiques.













Els membres de la coordinadora consideren que és urgent que les administracions competents adoptin les mesures necessàries per a garantir una bona qualitat de vida de la gent gran que viuen a les residències i que exerceixin una vigilància efectiva perquè totes les parts implicades en la cura d'aquestes persones compleixin amb tots els requisits legals per evitar situacions de maltractament i desemparament que s'ha anat denunciant.













La coordinadora resumeix en cinc punts les seves principals propostes per als responsables de l'administració: no cobrir totes les places que han quedat vacants per la mort de molta gent gran fins que es pugui garantir que en tots els centres hi hagi habitacions individuals per a tots els residents; establir una ràtio d'un cuidador per cada quatre pacients per garantir que les persones són ateses adequadament; dotar les residències d'almenys un metge imprescindible per a poder atendre les necessitats més urgents de la gent gran; supressió dels actuals serveis mèdics a les residències públiques i la seva substitució per l'atenció mèdica directament des dels centres d'atenció primària; i revertir la privatització de la gestió de residències per acabar amb l'especulació que afecta la qualitat de les cures que reben les persones grans.