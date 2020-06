«Excrementum», un quadern il·lustrat que explica als nens el valor científic i biològic de les deposicions animals

Recordo que, quan cursava el batxillerat, el pare Julià, un savi jesuïta que ens donava classes de Ciències Naturals, ressaltava el valor que tenien els copròlits d'Iguanodon, dejeccions fossilitzades d'aquests animals prehistòrics que permetien esbrinar quin va ser la seva alimentació i molts altres dades interessants sobre la seva forma de vida. Anys després vaig poder comprovar en els meus viatges pel continent africà, no sense sorpresa, altres aplicacions d'anàlegs detritus: al desert, els nòmades fan servir les petites les deposicions dels camells en forma de bola per, degudament seques, jugar a escacs. I és que, si bé els humans tenim una aversió natural a les restes orgàniques que generem -al punt de considerar de mala educació parlar sobre aquest tema-, aquests signifiquen en realitat una de les etapes del cicle global de la natura i són, per si mateixos, una valuosíssima font d'informació per als científics. En efecte, l'anàlisi de les deposicions permet als metges detectar tota mena de patologies, mentre que per als biòlegs, naturalistes i investigadors de la prehistòria constitueixen una excel·lent eina de coneixement sobre els hàbitats de les espècies, la seva alimentació, malalties, formes de ocultació enfront de depredadors, marcatge de territori, incitació sexual, distribució geogràfica i un llarg etcètera.









Joaquín Fargas, amb la col·laboració de Sergi Bravo a les fotografies i il·lustracions, han volgut trencar aquest tabú absurd i s'han proposat explicar com són les "caques" d'algunes espècies del regne animal en «Excrementum. Un llibre de caques bestials »(Viena edicions), quadern il·lustrat que entretindrà als nens, però que servirà així mateix de valuosa informació per al lector adult.





Elaborat amb la col·laboració del Zoo de Barcelona i del Zoo Aquarium de Madrid, en aquest llibre hi ha invertebrats, amfibis, rèptils, peixos, aus i mamífers dels cinc continents amb la denominació de cada espècie prevista en català, castellà, anglès, francès i italià, així com amb el seu nom científic, la ubicació dels punts del planeta en què es troba i, mitjançant l'ajuda d'una foto, la mida aproximat de la respectiva deposició, que va des d'un a tres mil·límetres en el cas de la mantis religiosa als 25 centímetres del goril·la i del drac de Komodo, tot això explicat de forma amena. Això sí, ens ha faltat una espècie més, l'elefant, les gegantines deposicions diu la llegenda que serveixen perquè els naturals dels territoris en els quals habita puguin deduir el temps transcorregut des del seu pas mitjançant la detecció de la calor que conserva l'interior de aquelles. "Es non i vero ...".