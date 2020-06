Almeida i Villacís condemnen "madrilenyofobia" en un acte per a fomentar el turisme interior

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la vicealcaldessa, Begoña Villacís, han condemnat aquest dimarts la "madrilenyofobia" després de diverses declaracions sobre la possibilitat que els madrilenys es puguin desplaçar amb llibertat, com tot el territori nacional, a partir del dia 21, i han recordat que els madrilenys "són importants reactivar economia i turisme".









"Estem en les mateixes condicions que qualsevol altre espanyol per poder viatjar pel territori", ha expressat el regidor des del centre de control de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en Pacífic, on ha precisat que la capital "seguirà sent aquesta ciutat que acull amb braços oberts, que no distingeix aquell que no és d'aquí ".





A més, ha expressat que "en un moment on el turisme està en aquesta situació", els madrilenys són "molt importants per reactivar el turisme i l'economia espanyola". "Davant de determinades opinions, molt aïllades, quan se'ns autoritzi sortirem amb totes les mesures de seguretat, per tant no crec que hi hagi cap problema en què els madrilenys puguin sortir", ha postil·lat.





Per la seva banda, la vicealcaldessa ha destacat que "el poble de Madrid s'ha comportat de manera exemplar, solidària" i que "ha fet que els bancs de sang s'omplissin com més aviat millor, que els taxistes fessin curses gratuïtes, que veïns fessin la compra a qui ho necessitava ".

















"Som una ciutat tan acollidora, que si hi ha una ciutat, cap s'ho mereix, però si hi ha una ciutat que no es mereix portar el qualificatiu de el cartell de insolidària és Madrid", ha apuntat.

Sobre les declaracions de el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, on va dir que "Espanya necessita una norma de salut pública que permeti prohibir la mobilitat de determinats territoris en una situació de pandèmia si el nombre de contagis segueix sent alt", Almeida veu "un exercici de prudència i no de madrilenyofobia".





Martínez-Almeida ha assenyalat que la capital seguirà sent "tan oberta i tan generosa amb qui sigui". "Per molts que vulguin tenir madrilenyofobia nosaltres no tindrem fòbia a ningú", ha conclòs.