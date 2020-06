El Barça supera (2-0) al cuer Leganés jugant a mig gas

El Barça en va tenir prou amb jugar a mig gas per superar el cuer de la taula, el Leganés, en un partit en què el joc del del planter Ansu Fati, que va tornar a la titularitat i va acabar sent el millor del partit.









De tota manera, el Barça no va oferir les mateixes sensacions que el dia del Mallorca. Va recordar, més aviat, al Barça d'abans de l'estat d'alarma, amb un joc lineal i previsible, molt horitzontal i concedint massa opcions al rival, encara que aquest sigui el cuer.





Setién va presentar un equip amb cinc canvis respecte al de Mallorca, donant la titularitat a Lenglet, Junior, Rakitic, Arthur i Ansu Fati, i el joc de l'equip se'n va ressentir.





El partit tot just va donar de si durant la primera meitat. Els de Setién no aconseguien superar l'entramat defensiu dels madrilenys. Per contra, els visitants van gaudir de dues clares ocasions de gol per avançar-se al marcador. En el primer quart d'hora, Lenglet va treure sota els pals una rematada de Guerrero, que poc després va superar a Ter Stegen però la pilota va sortir fregant el pal.





A poc a poc el Barça va reprendre el control del joc, però sense profunditat. Fins que, a escassos minuts per al descans, Ansu Fati, el millor de l'Barça fins llavors, va caçar una pilota a la frontal d'àrees i el seu xut potent i ras va acabar per superar el porter Pepinero.





Després del descans, els madrilenys van baixar la intensitat i això va ser aprofitat pels blaugranes per gaudir d'un joc més tranquil. Luis Suárez va entrar per Ansu Fati i el Barça va millorar una mica en atac, però no van gaudir d'ocasions clares de gol.





Després d'un gol anul·lat a Griezmann per fora de joc, Messi va provocar un penal que va llançar ell mateix i que va acabar significant el gol de la tranquil·litat per als blaugranes en un partit en què van tornar els dubtes sobre el seu joc.





Alineacions:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, m.53), Pique (Umtiti, m.73), Lenglet, Júnior, Busquets (Vidal, m.62), Rakitic, Arthur (Riqui Puig, m. 73), Messi, Griezmann i Ansu Fati (Luis Suárez, m.53).

Leganés: Cuéllar; Bustinza, Awaziem, Tarín, Jonathan Silva (Carrillo, m.67); Roque Mesa (Ansala, m.45), Recio (Gil, m.85), Eraso (Amadou, m.62), Ruibal, Rubén Pérez; i Guerrero (Rodríguez, m.67).

Gols: 1-0, m.41: Ansu Fati. 2-0, m.69: Messi, de penal.

Àrbitre: Martínez Munuera. Targetes grogues: Bustinza (36 '), Rubén Pérez (67'), Awaziem (82 '), Umtiti (83'), Riqui Puig (84 '), Lenglet (84'), Júnior (89 ').