Un 20,18% dels testats a Torrejón presenta anticossos enfront del Covid-19

Un 20,18 per cent dels 104.299 testats en l'estudi serològic massiu de Torrejón d'Ardoz presenten anticossos IgG enfront de l'coronavirus, en la línia amb els primers resultats preliminars recollides.









A més aquestes proves van permetre detectar a 100 positius en la localitat, tots asimptomàtics, i aïllar-los per evitar la propagació de virus a la localitat.









Durant sis dies, del 29 de maig al 5 de juny, el grup Ribera Salut va instal·lar al recinte firal 10 carpes en què van passar voluntàriament els veïns de la ciutat de forma gratuïta, 74,79 per cent de la població més gran d'un any del municipi, de manera que no van fer ús d'aquest servei un total de 35.153 persones.





La infraestructura va comptar amb la participació d'un total de 156 professionals i 300 voluntaris que van coordinar les proves i es va buscar si hi havia anticossos IGG i IGM, els primers vinculats amb la immunitat i els segons amb "el moment d'estat agut de la malaltia".





L'alcalde de la localitat, Ignacio Vázquez, ha subratllat que "tristament" el municipi va ser "epicentre" de la pandèmia a la regió. De fet, al llarg de la pandèmia s'han diagnosticat 1.098 casos positius per PCR a l'Hospital Universitari de Torrejón, dels quals 334 van participar també en l'estudi i 330 havien desenvolupat anticossos.





D'aquest estudi es desprèn que la prevalença en aquest municipi ha estat de l'20,18 per cent en IGG, que ha estat lleugerament superior en dones que en homes --un 20,27% en el cas d'elles enfront dels 20,09 % en homes--, que llança una incidència acumulada de 835,77 casos per cada 100.000 habitants.





Aquesta taxa de prevalença se situa 15 punts per sobre de la mitjana nacional, segons l'estudi serològic impulsat pel Ministeri de Sanitat; nou punts per sobre de la dada per a la Comunitat de Madrid i 13,4 punts superior a la taxa de les ciutats de més de 100.000 habitants.





Per la seva banda, en IGM aquesta prevalença va ser de l'5,08 per cent i, en conseqüència, es van realitzar un total de 5.292 proves PCR que van permetre identificar 100 casos positius, tots ells asimptomàtics, als quals se'ls ha fet un aïllament domiciliari durant 14 dies.





MÉS ANTICOSSOS IGG ALS MENORS DE 14 ANYS

Atenent a les franges d'edat, s'aprecia una major presència de IGG en els menors de 14 anys, amb taxes que van des del 24,66 per cent fins al 26,47 per cent; una qüestió que el director clínic de l'estudi, Vicente García, ha vinculat amb altres malalties respiratòries infeccioses, en les que els casos pediàtrics es contagien més, però presenten quadres més lleus.





"Per exemple tots els anys la presència de la grip és més gran en grups de població més reduïda, però sol passar més desapercebuda", ha assegurat García, que ha afegit els majors de 50 anys són els que presenten més IGM, els vinculats a fases més agudes de la malaltia i els quadres més severs de la mateixa.





Així, el director de l'estudi, José David Zafrilla, ha indicat que, si s'afegeix a la prevalença de IGG la dels IGM, suposaria que un 23,07 per cent de la població del municipi "ha tingut contacte amb el coronavirus"; uns contactes que presenten també diferències geogràfiques dins de la localitat, ja que ha afectat més als districtes en què hi ha major densitat poblacional.





Els objectius d'aquest estudi, presentats aquest dimecres, eren preparar la ciutat de Torrejón per a la desescalada, disminuir la circulació de virus, conèixer la prevalença en el municipi, avaluar si les mesures de control han estat suficients i definir l'impacte de la crisi a la localitat.





L'alcalde de Torrejón ha incidit que el cost a les arques públiques, "els diners millor invertits possible", hauria suposat gairebé 4 milions d'euros, però que "per la participació altruista dels professionals" es "va abaratir moltíssim" el muntant final que cifrarían des de l'Ajuntament "en prop de 2,5 milions d'euros".





L'ALCALDE DEMANA de continuar extremant la protecció

Per la seva banda, Zafrilla ha posat el focus en la fiabilitat dels tests, de la marca One Step SARS-CoV-2, és superior a l'90 per cent i ha lliscat que el fet que aquest producte es trobés entre els 34 models que la FDA nord-americana recomana no repartir al país, podria estar vinculat a "qüestions polítiques" entre el productor, una empresa xinesa, i els EUA. A més, ha remarcat que compta amb l'aprovació d'entitats sanitàries espanyoles i europees.





De cara a futur, Zafrilla ha assegurat que l'estudi serològic ha confeccionat una base de dades que permetria a la comunitat científica desenvolupar línies d'investigació de l'Covid-19 relacionades amb els mecanismes de transmissió, la disseminació intrafamiliar, el temps de manteniment de la immunitat o els factors de risc associats.





Davant la desescalada Vicente García ha alertat que la circulació de virus ara seria "fins i tot més gran" que abans de l'estat d'alarma, pel que ha remarcat la importància de mantenir les mesures de protecció enfront de virus.





A l'respecte, preguntat per la possibilitat d'un relaxament de les mesures per part de la població davant la "falsa seguretat" generada pels resultats de l'estudi, Vázquez ha rebutjat que hagi de passar i ha posat en valor el "comportament exemplar dels veïns ".





En aquesta línia, ha tornat a demanar als torrejoneros que continuïn previnguts davant el virus, qüestió que se seguirà promovent des del consistori amb iniciatives com el segon repartiment de deu mascaretes a tota la població del municipi. "Els veïns han patit molt aquesta crisi i no abaixarem la guàrdia. Van a estar a l'altura", ha afirmat el regidor.