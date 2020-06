El Govern central imposarà quarantenes obligades a contagiats i als seus contactes

El Govern central vol obligar que els contagiats per la Covid-19 i els seus contactes més propers s'hagin de sotmetre a un període de quarantena. La intenció és evitar que, amb la finalitat de l'estat d'alarma i la major permissivitat en el moviment de les persones, els possibles afectats puguin moure lliurement pel país.









No obstant això, amb el canvi de situació les administracions, segons publica El Confidencial Digital, necessitaran una autorització judicial per restringir els moviments de les persones. Per això, des de el Ministeri de Sanitat ja han començat a contactar amb els responsables de les comunitats autònomes per posar en marxa els protocols necessaris per evitar que hi hagi rebrots incontrolats.





Les mesures preventives han de ser aprovades per la justícia, que ha d'autoritzar el termini de vigència de la quarantena i la normativa que s'ha d'aplicar per al seu desenvolupament i que haurà d'establir els protocols a seguir per al control i seguiment dels afectats.





PREOCUPEN CATALUNYA I MADRID

Els principals focus d'atenció en aquests moments per als responsables sanitaris són Catalunya i Madrid. En ambdues comunitats s'han detectat els rebrots més importants i s'ha alertat a les autoritats perquè extremin les mesures de vigilància.





Per això, tant el Ministeri de Sanitat com els responsables sanitaris de les dues comunitats treballen per a restringir el moviment de les persones que han donat positiu i dels seus contactes més propers. Les autoritats asseguren que tenen tots els focus localitzats i controlats, però que continuaran amb el treball de rastreig i identificació per evitar més contagis.





El succeït a la Xina, amb un rebrot important en Pequín , ha posat sobre avís a les autoritats sanitàries. A la capital de país origen de la pandèmia feia dos mesos que no detectaven cap cas, però aquest rebrot ha servit com a advertència a la resta dels països perquè no relaxin les mesures de seguretat.