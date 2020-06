Imagin el banc mòbil dels joves que incorpora serveis digitals innovadors

CaixaBank aposta pels joves i converteix el seu banc mòbil, Imagin, en una plataforma interactiva de serveis digitals per a ells, a través de les noves tecnologies en la seva vida diària i ideals per als seus projectes de futur.





L'entitat financera ha presentat aquest dimecres la nova etapa de IMAGIN, basada en un nou model de relació amb els clients i una oferta de tres apps, que multipliquen la proposta de serveis: imaginKids (dirigida a nens de 0 a 11 anys i enfocada cap a l'educació financera a través de el joc), imaginTeens (dissenyada per a adolescents de 12 a 17 anys, amb continguts i serveis pensats per als que comencen a necessitar solucions per a les seves primeres compres i iniciar-se en la gestió dels seus estalvis personals) i Imaging (amb una completa oferta financera i no financera per a usuaris a partir dels 18 anys).

















ImaginTech, gestionarà Imagin, a través d'aquesta filial de negoci digital 100% propietat de CaixaBank i que té a Juan Antonio Alcaraz com a director general de l'entitat, i Benjamí Puigdevall, com a conseller delegat.





En la presentació, Puigdevall ha explicat les claus de el nou model: "Imaging fa un pas endavant per evolucionar cap a alguna cosa molt més enllà que una app financera. De ser el banc líder en el segment jove, passem a convertir-nos en una comunitat d'usuaris, amb focus en l'estil de vida. D'aquesta manera, la nostra relació amb els clients no comença amb l'alta en un compte bancari, com passa amb qualsevol entitat bancària, sinó quan l'usuari decideix donar-se d'alta a la plataforma registrant-se amb el seu correu i descarregant l'aplicació. I el client ja no només vindrà a Imaging a la recerca de productes financers, sinó que també ho farà pel seu interès en continguts de valor i en experiències úniques ".













Per Benjamí Puigdevall, aquesta transformació radical suposa reforçar l'aposta per la innovació que caracteritza Imaging des del seu llançament: "Imaging va aparèixer per primera vegada en 2016 com a primer banc sol mòbil d'Espanya i el mercat ho va reconèixer immediatament com un projecte absolutament innovador. Durant aquest temps, Imaging ha estat el primer banc a aplicar serveis tan avançats com el chatbot d'atenció a client, en un moment en què pràcticament no hi havia chatbots en el sector financer, o la intel·ligència artificial per ajudar a client a finançar les seves compres "





"Ha arribat el moment de fer un pas més i portar la innovació a cor del model de negoci"





La transformació disruptiva de IMAGIN es fa visible en tres aspectes: l'oferta de productes, que passa a incloure serveis financers i no financers i que pot variar en funció de la vinculació de l'usuari; el model de relació, atès que per donar-se d'alta ja només caldrà descarregar-se l'aplicació i registrar-se amb el correu electrònic; i la gamma d'aplicacions mòbils disponible, que s'ha ampliat per acompanyar els clients des de la seva infància amb tres apps totalment noves (imaginKids, imaginTeens i Imaging).





imaginKids: educació financera i entreteniment per als més petits





Totes les aplicacions de IMAGIN estan pensades perquè els usuaris siguin els nens i els joves, el que determina de manera fonamental tant l'experiència d'usuari com la gamma de serveis i continguts, financers i no financers. Per aquest motiu l'app de imaginKids, destinada a l'tram d'edat més infantil, estigui pensada perquè siguin els pares els que decideixin quan i com s'utilitza, i ofereix tot el seu contingut gratuïtament, fins i tot encara que la família no sigui client de CaixaBank.





L'eix principal de imaginKids és l'educació financera. L'app utilitza tècniques de gamificació, orientades cap al foment de l'estalvi i de conceptes bàsics d'educació financera. Per exemple, imaginKids compta amb un servei digital de reptes, mitjançant el qual els pares podran establir tasques perquè els seus fills les compleixin, amb possibilitat d'associar recompenses dins de la mateixa app (per exemple, desbloqueig d'episodis de la seva sèrie preferida, nous stickers, etc.)





L 'app també ofereix recursos d'entreteniment que van des plantilles de dibuix fins minijocs, passant per "avatars" digitals que els usuaris poden personalitzar triant un personatge, un vestuari, gestos o colors. Igualment, imaginBank ha desenvolupat acords amb socis com Super 3, Boing, Hiru3 o La Banda, que col·laboraran aportant continguts i oferint als usuaris de imaginKids esdeveniments i experiències.





imaginTeens: les primeres experiències de compra dels joves





L'aplicació per a adolescents imaginTeens també està orientada per a l'ús directe per part dels joves, amb recursos, jocs i continguts adaptats a la franja d'edat de 12 a 17 anys. Destaquen, per exemple, mems per compartir amb els pares o els amics, idees de manualitats, trencaclosques o quizzes, així com notícies i recursos digitals relacionats amb música o gaming i ofertes d'experiències en col·laboració amb marques com Rakuten, Meller o Regal Original. Bona part d'aquest contingut es pot gaudir simplement registrant com a usuari, sense necessitat de més vinculació.





Pel que fa a serveis financers, la modalitat bàsica disposa d'una eina gratuïta de gestió de la paga familiar. Els pares poden realitzar, de forma periòdica o puntual, una transferència a la "guardiola virtual" que els seus fills tenen en l'aplicació. El nen també pot obrir reptes d'estalvi de compartir amb els seus familiars o, directament, demanar diners per a alguna finalitat.













L'oferta financera contractable de imaginTeens consisteix en una targeta prepagament amb funció de control parental activada perquè els pares puguin tenir ple coneixement i control de les operacions que realitza el seu fill. Per les seves característiques, en cap cas el menor podria realitzar compres per un import major al del saldo de la targeta prepagament, però, tot i així, els pares tenen l'opció d'establir límits de despeses setmanals o mensuals.





En el cas dels joves titulars d'un compte corrent de IMAGIN contractada pels seus pares, hi ha l'opció de vinculació a l'aplicació imaginTeens exclusivament perquè l'adolescent pugui veure el saldo, sense possibilitat de realitzar operacions.





Imaging: acompanyant l'estil de vida i els projectes dels joves





De ser una app purament bancària, l'aplicació Imaging, dirigida als majors de 18 anys, es converteix en una plataforma que inclou serveis financers i no financers, com continguts digitals i experiències.





En funció del seu grau de vinculació a IMAGIN, es distingeixen tres perfils d'usuari: Els usuaris imaginers és qui es descarrega l'app mòbil de IMAGIN i es registra a la plataforma amb el seu e-mail. Podeu accedir a la secció "Gaudeix", amb una selecció dels continguts digitals i les experiències més destacades que ofereix l'app, i també al servei exclusiu Imaging & Split per compartir despeses amb amics.













Els usuaris imaginers reload són aquells que, a més de tots els avantatges bàsiques, volen disposar d'una targeta amb avantatges exclusius per viatjar a l'estranger (incloent, per exemple, reintegrament gratuït en caixers europeus i canvi de divises sense comissió). Es tracta de la targeta prepagament Imaging Reload, que pot contractar-se sense necessitat de tenir un compte bancari.





Els imaginers infinity són els usuaris amb compte bancari a Imaging. A més de disposar d'un compte i una targeta sense comissions, tenen accés complet a tots els continguts digitals i experiències de l'univers de IMAGIN, així com a tota l'oferta de serveis financers.





Només entrar a la de IMAGIN, tots els usuaris, sigui quin sigui el seu nivell de vinculació, veuran en la seva dashboard quines novetats tenen a la secció "Gaudeix", que agrupa els serveis no financers (continguts digitals i experiències).





Els continguts digitals de IMAGIN s'organitzen al voltant de quatre grans àrees temàtiques:

música, videojocs, tendències i tecnologia,





1) imaginMusic inclou continguts 100% digitals (videopodcasts, live streamings, videoentrevistes, meet & greet línia, notícies, playlists ...) i també experiències presencials, com concerts, showcases o possibilitat de conèixer als artistes.





















2) imaginGames ofereix acords amb organitzacions i empreses de referència en el sector del gaming perquè els clients de IMAGIN comptin amb avantatges especials. Destaca la col·laboració amb el Mad Lions, l'equip guanyador de la LVP en League of Legends, un dels més importants a Espanya. Els clients de IMAGIN aficionats als videojocs podran contractar una targeta prepagament amb la insígnia d'aquest equpo i accedir a sortejos per jugar amb els integrants de Mad Lions, sessions de coaching amb els seus entrenadors i descomptes en compres, entre altres avantatges. A més, Imaging ha subscrit acords amb desenvolupadors de videojocs, com IGG, per oferir descàrregues de nous jocs en condicions especials.





















3) imaginCafé és l'espai, físic i virtual, promogut per Imaging per donar suport a la creació i el desenvolupament de noves tendències. En aquest sentit, el imaginCafé s'uneix també a la nova etapa amb una renovació de la imatge de la seva seu física, situada a Barcelona, i una completa transformació de la seva presència en línia. D'aquesta manera, els continguts generats en el imaginCafé (concerts, tallers, conferències, etc.) s'integraran en l'app i estaran a disposició dels imaginers.





















3) imaginShop permet adquirir l'últim en tecnologia, com a nous models de smartphones, a preus molt competitius i amb opcions de finançament i enviament gratuït a domicili. L'oferta de dispositius s'actualitzarà setmanalment i inclourà també la possibilitat d'adquirir productes recondicionats.

















La proposta d'experiències per a clients de IMAGIN es basa en una estratègia d'acords amb companyies líders en l'entorn digital per oferir avantatges especials, en àmbits com els viatges, amb acords amb Booking, eDreams o Hoteles.com, o la mobilitat urbana, amb eCooltra, Rentalcars, Reby o Bip & Drive.





Imagin manté els seus serveis d'operativa mobile





En tots els casos, Imaging manté les característiques que l'han convertit en líder bancari per al públic Millennial: operativa mobile only (els serveis es presten exclusivament a través de l'app, sense oficines i sense web, que compleix només funcions informatives), sense comissions per a l'usuari i amb un llenguatge propi, senzill i clar, especialment adequat per a una comunicació directa amb els joves.





Els serveis de compte i targeta gratuïta, assegurances i préstecs, es reforcen amb novetats, principalment vinculades als mitjans de pagaments ia la inversió: L'app inclou Imaging & Split, una eina digital per crear grups d'amics amb els que dividir despeses que, a diferència d'altres opcions disponibles al mercat, inclou la possibilitat de resoldre el pagament des de la mateixa app. Permet organitzar el pagament de les diferents partides d'un determinat projecte (per exemple, un viatge, un regal o una festa), incloent variables com el fet que no tots els integrants d'un grup participin en totes les despeses. Els imaginers tenen a la seva disposició eines de pagament P2P i pagament mòbil per enviar els diners a qui hagi de rebre-ho.





Imaging també desenvolupa un wallet digital apte per a incloure tot tipus de targetes, de manera que els usuaris poden tenir en una única secció les seves targetes financeres i les seves targetes de fidelització.





Els imaginers podran disposar del primer servei d'assessorament digital a inversions especialment dissenyat per a joves. És un servei de roboadvisor que permet a qualsevol obtenir recomanacions d'inversió personalitzades a partir de 500 euros.





Una disrupció obra d'un equip multidisciplinari start-up





Imaging compta amb un equip integrat per al voltant de 50 professionals de diferents especialitats. Segueix una filosofia de treball start-up lik i, basada en el disseny de serveis (service design), un tipus d'organització que té com a objectiu principal és crear i desenvolupar els millors serveis i la millor experiència d'usuari possible.





La companyia ha aplicat també metodologies agile i de design thinking per identificar el màxim el perfil dels usuaris i adequar el producte a les seves necessitats. S'han realitzat sessions de co-creació amb més de 200 usuaris reals.

















Pel que fa a estratègia d'innovació, IMAGIN ha creat una arquitectura tecnològica nova en la qual, al costat de l'oferta pròpia es poden incorporar tecnologies i productes de tercers, el que obre una via de col·laboració amb altres fintech o start-ups. En aquest sentit, cal destacar la col·laboració de IMAGIN amb Plug and Plag, la principal plataforma d'innovació mundial i el venture capital més actiu, per identificar propostes disruptives fintech d'emprenedors de tot el món.