Fèlix Millet haurà d'anar a la presó abans del 25 de juny

L'Audiència de Barcelona ha desestimat suspendre la pena de presó a l'expresident de Palau de la Música Fèlix Millet pel desfalc en la institució musical mentre es resol la seva petició d'indult, de manera que haurà d'ingressar a la presó abans del 25 de juny.









En un auto d'aquest dimecres consultat per Europa Press, els magistrats de la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona relaten que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la resta d'acusacions s'han oposat a la petició de Millet, i recorden que està condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó per quatre delictes diferents de malversació i apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.





Consideren que les malalties que al·lega Millet ni la seva edat "no són un impediment per al seu ingrés a la presó", i la mateixa Sala també ha desestimat els recursos de súplica de Millet i de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, que van demanar suspendre l'entrada a la presó per motius de salut.





A l'oposar-se a suspendre la presó fins a resoldre l'indult, la Fiscalia Anticorrupció va destacar la gravetat del cas ja que es tracta d'un delicte greu comesa de forma continuada durant deu anys, de manera que considera que "suposaria un absolut menyspreu als interessos generals i a l'erari públic "suspendre l'entrada a la presó.





Com per a la resta de condemnats en el cas Palau, segueix vigent el 25 de juny com a límit per entrar voluntàriament a la presó, data que va fixar l'Audiència de Barcelona després que el Tribunal Suprem (TS) confirmés la sentència.





PENES A PARTIR DE 8 MESOS

Hi ha 12 persones condemnades pel desfalc de Palau de la Música, amb penes a partir de 8 mesos de presó, i la més alta és per a Millet, a 9 anys i 8 mesos, mentre que qui va ser la seva mà dreta, Jordi Montull, té una pena de set anys i mig, i Osàcar de tres anys i mig.





El tribunal va fixar l'entrada a la presó coincidint amb el dia en què es preveia acabar la fase 3 del desconfinament, i no va veure risc de fuga o d'eludir l'ingrés a la presó per l'edat de Millet, la seva malaltia i la fiança que va pagar per la llibertat provisional.