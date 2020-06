Pablo Alborán confessa en un vídeo que és homosexual: "Necessito ser una mica més feliç del que ja era"

El cantant malagueny Pablo Alborán ha confessat en un vídeo que ha publicat al seu compte d'Instagram que és homosexual. Si bé reconeix que molta gent ho suposava i que els seus familiars i alguns afins ho sabien, també expressa que vol ser "una miqueta més feliç del que ja era" i per això ho explica.





En el vídeo explica que mai s'ha sentit discriminat, sinó el contrari, però expressa també que no tothom té aquesta sort, ja que malauradament hi ha gent que no pensa així, i tot i que assegura que ho explica per estar bé amb sí mateix, també espera que la seva confessió "els faci el camí més fàcil".









"Sempre he pensat que la música és lliure i vull sentir-me igual de lliure", continua el cantant al vídeo. "Vull ser coherent, conseqüent i el més responsable possible amb mi mateix".









El cantant ha assegurat que continuarà fent la seva feina el millor que sap, "des de les entranyes i amb un respecte absolut a la professió i als el públic".





Ja han estat molts els seguidors i famosos que han felicitat Alborán per la seva valentia.