Només un de cada cinc treballadors parlaria amb la seva empresa si pateix un problema de salut mental

La salut mental segueix sent un tabú en el món. Només el 22% dels empleats no tindria problema a informar el seu superior si pateix un problema d'aquesta índole, segons els resultats de 'The Workforce View 2020', el nou informe publicat per l'ADP Research Institute i en el qual s'ha entrevistat a més de 32.000 treballadors a Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Espanya, Suïssa i el Regne Unit, els EUA, Canadà, Argentina, Brasil, Xile, Austràlia, Xina, Índia i Singapur.









L'informe analitza com es senten els empleats sobre els problemes actuals en el lloc de treball i el futur laboral. Segons estimacions recents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la depressió i l'ansietat li costen a l'economia mundial al voltant de mil milions d'euros a l'any en pèrdua de productivitat, i hi ha uns 264 milions de persones a tot el món que pateixen depressió en soledat.





A l'informe, sis de cada deu treballadors (62%) informen sentir estressats a la feina mínim un cop a la setmana, mentre que només un de cada deu (11%) diu que mai ho fan.





"Els problemes de salut mental s'amaguen encara sota un sentiment de vergonya i afecta negativament a treballadors i empreses. Parlar sobre la salut mental segueix sent difícil ja sigui perquè les persones temen que pugui danyar les seves carreres o causa de les sensibilitats culturals, i per això els responsables de Recursos Humans deuen i poden tenir un paper important en trencar les barreres perquè la plantilla es senti còmoda al tractar aquest tema ", explica Raúl Sibaja, Head of Operations of ADP Iberia.





En aquest sentit, insta "crear consciència sobre el problema dins de les organitzacions, establir polítiques per tractar-lo i assessorar els empleats sobre com poden obtenir ajuda són algunes de les formes en què els empresaris poden demostrar que es preocupen i que s'ho prenen seriosament ".





"No obstant això, atès que l'estrès extrem i crònic pot ser un desencadenant de problemes de s allau mental, els empresaris també han de pensar en com alleujar la càrrega sobre els treballadors perquè pot contribuir a la mala salut, ja sigui física o mental. Confirmar si hi ha un problema d'hores extres o si el personal se sent valorat en els seus rols podria tenir un efecte positiu en l'ambient de l'empresa ", conclou.