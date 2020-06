Què es pot fer a la fase 3?

Tot el que es pot fer a la fase 3 de la desescalada, segons el BOE:





RESTAURANTS, BARS I COMERÇOS





- Es poden fer reunions familiars o amb amics de fins a 20 persones sense franges horàries.

- Bars i restaurants: les barres ja poden obrir, sempre mantenint la distància de seguretat entre clients. L'aforament s'augmenta al 50%.

- Les terrasses poden obrir al 75 % de la seva capacitat amb una ocupació màxima de 20 persones per taula.

- Els comerços poden obrir sense límit de superfície amb un aforament màxim del 50 %.

- Els hotels i allotjaments turístics ja poden obrir les seves zones comunes amb un màxim del 50% de l'ocupació.

- Podran obrir les discoteques i bars d’oci nocturn, sempre sense superar un terç de l’aforament. No s’hi podrà ballar, però hi haurà taules i cadires per seure.

- Bingos, sales de jocs i casinos: a la meitat de la seva capacitat i sense que hi hagi més de 50 persones.













CULTURA I ESPORTS





- Els teatres, cinemes i auditoris poden obrir amb un 50 % d’aforament.

- Es poden fer espectacles a l’aire lliure amb un màxim de 800 persones.

- Els museus i biblioteques poden obrir. Sempre hi ha d'haver, com a màxim, un 50% de la seva capacitat en la totalitat de l'edifici i en cadascuna de les sales.

- Es poden fer visites guiades turístiques amb un màxim de 20 persones per grup sense donar audioguies ni fulletons.

- Es poden fer excursions en grup (30 persones màxim).

- Es poden fer activitats en grups de fins a 20 a les installacions esportives i centres esportius, sense contacte físic i sense superar el 50 % de l’aforament màxim permè













ALTRES

- Mobilitat: com a novetat, es permet el moviment entre regions sanitàries que estiguin en la fase 3.

- El transport públic funcionarà al 100 %.

- Es poden fer congressos de fins a 80 assistents.

- Feina: el teletreball segueix tenint preferència, però es poden fer protocols de reincorporació.

- Casals d’estiu: es poden fer activitats de lleure per a nens i adolescents. A l'aire lliure s'han de fer amb un màxim de 200 participants i un 50% de la capacitat. Si es fan a l'interior ha de ser amb un terç de la capacitat i un màxim de 80 persones.

- Es poden celebrar casaments sense superar el 75% de l'aforament, amb un màxim de 150 persones a l’aire lliure o 75 si és en espais tancats.

- Es poden fer vetlles i enterraments amb un màxim de 50 persones a l’aire lliure i 25 en espais tancats.

- Es pot anar a llocs de culte sense superar el 75 % de l’aforament.

- Es poden celebrar mercats a l’aire lliure amb un 50 % de parades.