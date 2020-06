Joan Canadell, multat per infringir la Llei de Protecció de Dades

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell , ha estat multat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per incomplir la Llei de Protecció de Dades. Canadell, empresari de marcat caràcter independentista, ha acceptat la seva responsabilitat i ha abonat la multa.









Segons la denúncia d'un particular, el web de l'empresa Petrolis Independents, no complia amb tots els requisits que exigeix la Llei de Protecció de Dades a l'hora d'avisar els usuaris de la política de galetes, pel que qualsevol persona que entrés en aquesta pàgina no tenia la possibilitat d'acceptar o rebutjar la instal·lació de les galetes al seu ordinador.





Després d'una investigació, segons publica El Confidencial Digital, l'Agència de Protecció de Dades va descobrir una altra sèrie d'irregularitats que anaven en perjudici dels usuaris, pel que va decidir imposar-li una sanció econòmica.





Canadell es va defensar argumentant que la responsabilitat era de l'empresa informàtica encarregada de posar en marxa els sistemes a la pàgina web i que en cap moment havia obtingut benefici econòmic de la situació ni havia fet ús indegut de les dades recopilades.





Per això, l'Agència li va imposar una multa de 3.000 euros, que finalment ha quedat en una sanció de 1.800 euros gràcies al fet que va assumir la responsabilitat de l'empresa en els fets, ja que va pagar la multa abans que es produís la resolució.