Veïns de Lleida denuncien al Govern central i la Generalitat per la gestió de la pandèmia

La plataforma 'Som Veïns i Veïnes de Centre Històric de Lleida' ha denunciat davant la Fiscalia Provincial de Lleida a l'administració de l'Estat, a la Generalitat i a l'Ajuntament de Lleida "per posar en risc la salut dels habitants de Centre Històric, Zona 1 de la ciutat de Lleida per incompliment reiterat i continu de la seva obligació de garantir i protegir la salut i la seguretat dels ciutadans" durant l'estat d'alarma.









"Denunciem el desistiment de les funcions i deures de les tres administracions per garantir i protegir la salut i la seguretat dels ciutadans", han fet constar a la denúncia que han presentat davant la Fiscalia.





En l'exposició dels fets els veïns han explicat que, des del mes d'abril, amb l'arribada de persones treballadores del camp procedents d'altres punts de la península, s'ha permès el seu assentament formant grups nombrosos en els carrers i places i "el incompliment de tota mesura de seguretat i sanitat".





Els demandants denuncien que no s'ha fet a aquestes persones "cap actuació amb seguiment per garantir la seva salut" i garantir la salut de la resta de veïns de barri.





"Denunciem que aquesta situació ha exposat i compromès seriosament la salut dels lleidatans residents de Centre Històric, ja que la majoria d'aquests individus corresponen a la franja de les persones més vulnerables i així ho recull el cens de barri on es constata una nombrosa població molt envellida", afirmen en la denúncia.





El portaveu de la plataforma, Òscar Lanza, ha afirmat que després del trasllat per part de l'Ajuntament de persones sense sostre que dormien a l'entrada de l'espai de coworking la Casa de la Fusta a un pavelló de Fira de Lleida dimarts "continua havent-hi persones a les quals ningú els ha explicat quines mesures de protecció han de prendre per a ells i per a la resta de veïns".





"A la resta de la ciutat aquestes mesures s'han fet complir amb molt zel. Al Centre Històric, tot el contrari. Hi ha hagut un abandonament absolut dels veïns", ha criticat Llança.





El portaveu dels veïns ha sostingut que s'ha incomplert el decret d'alarma i les ordres de tots els ministeris, "com ara la mobilitat en el territori nacional, la distància mínima entre persones, el nombre màxim de persones en grup, l'ús de màscares o els horaris".