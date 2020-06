El Celta anuncia el fitxatge de Nolito per vestir des de ja l'elàstica celeste

El Celta de Vigo anuncia per sorpresa el fitxatge d'un vell conegut de l'afició celeste, que podrà estar disponible per Òscar Garcia quan superi el reconeixement mèdic i signi el nou contracte.









Bomba a Balaídos. Quan l'ambient a Vigo era de desil·lusió i escepticisme després de sol un punt de sis possibles en el retorn del futbol, el Celta de Vigo acaba de donar un cop de volant i anuncia el fitxatge de Nolito, que des d'avui s'incorpora de forma immediata a la disciplina celtiña. El gadità torna així a la que va ser casa seva i on encara és vist com un ídol per intentar aportar el seu granet de sorra en una temporada difícil on els olívicos persegueixen la permanència.





El de Sanlúcar acabava contracte amb el Sevilla aquest 30 de juny i, abans de finalitzar el seu vincle amb els sevillans, l'extrem ha assumit un nou repte reenganchant-se a les files celestes. El jugador es troba ja de camí a Vigo i l'operació està pendent només que superi satisfactòriament el reconeixement mèdic i estampar la signatura en el contracte, que tot apunta que unirà els camins de l'entitat amb els de Nolito durant el que resta de curs i un any més.









EL CELTA FITXA GOL

Nolito, que va aterrar a Vigo després de despuntar al planter del Barça i de vestir les samarres del Benfica i Granada, va estar tres temporades a Balaídos en una etapa gloriosa per al club gallec. Després de més d'un centenar de partits i amb 39 dianes, l'andalús torna a la ria de Vigo, d'on va sortir per provar sort al Manchester City i al Sevilla, equips en els quals mai va oferir la seva millor versió, cosa que sí es va poder veure al coliseu celtiña.





Amb el seu fitxatge, el Celta, necessitat d'espurna en l'atac, consumeixi un vell anhel que ja va perseguir aquest estiu i que va intentar en el passat mercat hivernal. No obstant això, a A Seu mai van aconseguir l'entesa amb el Sevilla per portar de tornada al gadità, que sempre es va mostrar predisposat a donar les seves últimes pinzellades de futbol - a l'octubre complirà 34 anys- a Galícia i al costat de Iago Aspas, amb qui va construir una dupla letal i amb el que ara assumeix un dels reptes més difícils de la seva carrera: salvar el Celta de les urpes de la Segona Divisió.