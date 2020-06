Catalunya posa fi als percentatges d'aforament a partir del 25 de juny

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous que Catalunya deixarà de tenir percentatges d'aforament a partir del 25 de juny, i que les mesures davant el coronavirus es basaran en criteris de distància social: un metre i mig entre persones, el que defineixen com a equivalent a dos metres quadrats i mig de superfície.









Ho ha explicat en roda de premsa al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, en què ha detallat el decret pel qual Catalunya entra a partir de la mitjanit d'aquest dijous a la "fase de represa "substituint la fase 3 decretada pel Govern central.





No obstant això, per donar marge per adaptar-se a aquesta nova normativa, fins al 25 de juny hi haurà limitacions d'aforament de 50% en locals tancats i de l'75% en espais oberts, i després d'aquesta data ja no estaran vigents aquests percentatges i les limitacions seran de distància social per a tots els tipus de locals i espais, tot i que es dissenyaran plans específics per a cada sector.





Vergés ha concretat que en espais tancats s'han d'establir espais sectoritzats i controlar els fluxos de persones d'accés i de sortida independents entre si, així com que no es podran mantenir distàncies inferiors a un metre entre persones que no visquin juntes.

















La distància podrà rebaixar-se si es fa obligatori l'ús de mascareta, es porta un registre dels assistents o hi ha una preassignació de les localitats i es preveuen mesures de circulació per evitar aglomeracions en els punts de més afluència.





La consellera ha argumentat que "tothom pot identificar quan entra en un lloc si es respecta la distància o no, si hi ha aglomeracions o no. El canvi és aquest".





"La base és la distància social, no estar aglomerats i complir amb les mesures higièniques", ha afegit Vergés.





També ha intervingut el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha dit que es preveuen sancions si s'incompleixen les mesures d'aquesta nova etapa i ha afirmat que l'objectiu de les noves normes és fer-ho tot més "fàcil i senzill" tenint en compte que l'element que regularà a partir del dia 25 és la distància.





ATENCIÓ

Vergés ha cridat a la ciutadania a actuar amb precaució i solidaritat amb els més vulnerables a la pandèmia durant aquesta nova regulació: "Podem fer de tot però no tot de cop".





A més de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig, Vergés ha insistit en altres mesures com la higiene de mans, l'ús de mascareta i la preferència per les activitats a l'aire lliure, i reivindicat que aquesta regulació és "molt més senzilla i comprensible i es basa en donar missatges i en la corresponsabilitat amb la ciutadania en comptes d'en prohibicions ".





REBROT

Vergés ha argumentat que tenir la capacitat de detectar nous brots i actuar amb rapidesa "depèn de que tothom sigui conscient i conseqüent" amb la regulació.





Sobre el sistema de salut català, la consellera ha assegurat que "està capacitat per atendre un rebrot, identificar el virus, fer l'aïllament de casos i el seguiment dels seus contactes i també ha reforçat els seus punts vulnerables", com les residències.





No obstant això, a l'ésser preguntada per possibles confinaments en el futur, ha augurat accions que permetin contenir els casos per no col·lapsar el sistema sanitari i que pugui atendre l'activitat assistencial amb normalitat.