Javier Cercas, guardonat a Itàlia amb el Premi Internacional de Literatura Flaiano

L'escriptor extremeny Javier Cercas, establert a Girona, ha estat guardonat a Itàlia amb el Premi Internacional de Literatura Flaiano per la seva trajectòria, ha informat en un comunicat l'Agència Balcells aquest dijous.









L'organització del premi ha destacat que la narrativa de Cercas, traduïda a més de 30 idiomes, es caracteritza per l'ús de la novel·la de no-ficció, en què els fets que realment van ocórrer es barregen amb altres ficticis, "sense que el límit que separa la realitat de l'imaginari sigui sempre clar ".





"Les seves obres tendeixen a situar-se generalment en entorns urbans, en l'actualitat o en un passat no molt llunyà, i tenen un to agradable i, de vegades, humorístic", ha afegit l'organització.





L'obra completa de Javier Cercas està publicada a Itàlia per l'editorial Ugo Guanda i ha estat reconeguda anteriorment amb guardons com el Premi Grinzane Cavour de narrativa, el Premi Sicília 2019, el Premi letterario L. Mastronardi Cittá vaig donar Vigevano, el Premi Friuladria La Storia in 1 Romanzo, el Premi letterario Isola d'Elba 'Raffaelo Brignetti', el Premi Speziale Internazionale Ceppo vaig donar Pistoia, el Premi Mondello-Ciutat de Palerm i el Premi Internazionale Salone del Llibre de Torí.





Els premis Flaiano van ser fundats el 1973 per Edoardo Tiboni per honrar l'obra de Ennio Flaiano, escriptor, periodista, guionista i crític cinematogràfic italià i inclouen les categories de literatura, teatre, cinema i periodisme.