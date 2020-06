Cimera CEOE. Àngel Simón: "La col·laboració publico-privada serà necessària com a motor de la reconstrucció econòmica"

Per donar resposta als nous reptes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària - que s'afegeixen als ja existents, inclosa l'emergència climàtica -, Àngel Simon, president d'Agbar que ha intervingut en la cimera "Empreses espanyoles liderant el futur" organitzat per la CEOE, ha afirmat que "és urgent establir, territori a territori, un pacte social que garanteixi una recuperació econòmica sostenible, amb el paper essencial de l'empresa com a part de la solució, dins el marc d'actuació establert per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides; i ampliar el contracte social ".









Aquest pacte social s'ha de basar en tres eixos: la solidaritat, l'ocupació i la reconstrucció verda.









El president d'Agbar aportat solucions a la crisi per la pandèmia de la Covid-19





Simón, que participava en el Panell sobre Infraestructures, ha insistit en la importància de disposar d'infraestructures resilients que ajudin a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de país, i a fer front als fenòmens meteorològics extrems com la sequera o les inundacions. En aquest punt, Àngel Simon ha alertat de la manca d'inversions i, per això, ha assegurat que és imprescindible la col·laboració públic-privada com a motor de la reconstrucció, que permeti mobilitzar recursos financers i executar les inversions necessàries per garantir els nivells de benestar .













Àngel Simon durant la seva intervenció a la CEOE / @ CEOE_ES





Pel que fa a les necessitats de noves inversions, el president d'Agbar va fer al·lusió a un estudi de l' Associació d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i de l'Enginyeria Civil que conclou que Espanya hauria d'invertir 18.300 milions d'euros de mitjana cada any en l'actual dècada per esmenar les deficiències en manteniment i conservació i rehabilitació, així com per evitar la degradació de les obres públiques; i això només en matèria d'aigua. Aquest nivell d'inversió solucionaria aquests problemes mediambientals, generaria més de 500.000 llocs de treball i s'ha calculat que podria tenir un impacte total aproximat de el 3% de l'PIB nacional.









Així mateix, per accelerar la transició mediambiental, ha posat en relleu que la reconstrucció en la situació actual ha de ser verd. Per això, resulta clau potenciar les infraestructures verdes, que serveixen de suport a l'ecosistema en el qual estan ubicades i afavoreixen els cicles que ens ofereix la natura. "L'actual crisi sanitària ens ha ensenyat que la resposta està en la naturalesa", ha assenyalat.

















En aquest àmbit, Agbar aposta per l'economia circular i nous models responsables amb el clima, com la transformació de les seves plantes depuradores d'aigua tradicionals a biofactories . La digitalització de la gestió de les infraestructures hidràuliques crítiques és també una altra mesura imprescindible duta a terme per la companyia.









Imatge d'una biofactoria.





Àngel Simón ha destacat la necessitat que les empreses espanyoles han d'anar alineades dins el context d'accions conjuntes de la Unió Europea, amb l'atenció posada en els tres eixos que ha assenyalat la Unió com a prioritaris per als Fons Europeus, que ajudaran a sortir de la crisi amb un model més sostenible. En els tres eixos -salut, transició ecològica i digitalització-, ha afirmat que "podem aportar molt com a sector i companyia en coneixement, experiència i tecnologia", destacant que això "només podrem fer-ho des de la força de les aliances" com marcat en el ODS nº17 de l'ONU.

















El panell sobre Infraestructures va ser moderat pel president de la CEOE, Antonio Garamendi, i han participat en ell, el President de Ferrovial, Rafael de el Pi; el president de Sacyr, Manuel Manrique; i el president d'AENA, Maurici Lucena, que han exposat els desafiaments a què s'enfronten, així com les principals mesures fonamentals per reactivar l'economia i el sector d'infraestructures en particular.