Simón recorda que ser del grup sanguini 0 no protegeix enfront del COVID-19, només redueix el risc

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha recordat que tenir el grup sanguini 0 no "protegeix" davant del COVID-19, sinó que simplement redueix el risc d'emmalaltir.









Un estudi internacional ha descrit que la vulnerabilitat de certes persones al desenvolupament de formes clíniques greus en la infecció pel virus SARS-COV-2, que genera el COVID-19, pot estar influenciada per les seves característiques genètiques.









Segons aquestes troballes, posseir el grup sanguini O confereix un efecte protector enfront del desenvolupament d'insuficiència respiratòria (35% menys de risc). Mentre que tenir el grup sanguini A s'associa amb un 50 per cent més de risc de necessitat de suport respiratori en cas d'infecció.





En roda de premsa després de la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, l'epidemiòleg ha reconegut no haver "tingut temps" per llegir en detall la feina, però ha assenyalat que és un grup de recerca "potent" de manera que els resultats " seran sòlids i fiables ".





En qualsevol cas, ha advertit sobre la seva interpretació: "Això no vol dir que els del grup 0 estiguin protegits davant del COVID-19. Potser tinguin menys probabilitat d'emmalaltir però poden emmalaltir igual. Jo tinc grup 0 i he tingut la malaltia".





D'altra banda, Simó també ha comentat la 'Estratègia de Detecció Precoç, Vigilància i Control de Covid-19', publicada pel Ministeri de Sanitat aquest dijous, que estableix que, de forma addicional, i amb l'objectiu de poder reduir la durada de la quarantena, podria realitzar-se una PCR transcorreguts 10 dies de l'últim contacte amb el cas, i pot suspendre la quarantena en cas de resultat negatiu.





L'expert ha recordat que, segons l'última evidència científica, "a partir de cert moment deixa de ser un virus transmissor, sobretot en lleus o asimptomàtics" i en greus "una miqueta de més". "Hem arribat a la conclusió que, no en tots però sí en una part important dels contactes, es pot reduir el temps de quarantena de 14 a 10", ha explicat, tot i que amb algunes condicions, com no haver tingut símptomes en tres dies. "És un benefici substancial. Si s'aplica correctament no implica un increment de riscos", ha valorat.





Així mateix, ha comentat els tests massius realitzats al 75 per cent de la població de la ciutat madrilenya de Torrejón de Ardoz, els resultats han arribat aquest matí al Ministeri de Sanitat, segons Simó. "Poden aportar dades interessants, fonamentalment perquè s'ha fet a un percentatge de població alt. Els resultats poden ser molt fiables", ha comentat.





D'acord amb les seves xifres, el 20 per cent ha donat positiu, unes dades que Simón considera "esperables", malgrat que presenten una incidència de gairebé el doble respecte a la resta de la Comunitat de Madrid (11,2%, segons el estudi de seroprevalença de l'Institut de Salut Carlos III). "No ens crida molt l'atenció. Torrejón va ser un dels epicentres de l'epidèmia des de l'inici, amb una corba epidèmica més ràpida, més temps amb transmissió i una de les zones més afectades a Madrid. És esperable que, en zones concretes, pugui variar pel que fa al total d'Espanya ", ha conclòs.