Alemanya: 657 infectats per un rebrot en un escorxador de Westfàlia

Almenys 657 treballadors d'un escorxador de Guetersloh, al centre d'Alemanya, han donat positiu en les proves de coronavirus des del començament d'aquesta setmana, convertint-se així en el principal focus de COVID-19, segons les dades facilitades per l'empresa aquest dijous.





Guetersloh





Les autoritats sanitàries de la localitat de Guetersloh han decretat una quarantena per a unes 7.000 persones, incloses totes les que treballen a l'escorxador. La producció a la planta, situada a la regió de Westfàlia, ha quedat temporalment suspesa i el districte de Guetersloh ha decidit el tancament de les escoles i les llars d'infants.





El conseller de districte, Sven-Georg Adenauer, ha assenyalat que l'escorxador, que pertany al grup empresarial Toennies, líder en la indústria càrnia alemanya, romandrà tancat de deu a catorze dies pel brot.





Adenauer ha afirmat que tots els afectats seran sotmesos a test de coronavirus. Les proves es realitzaran per fases però no es realitzarà un confinament de tota la localitat tot i que s'ha superat el llindar dels 50 contagis per cada 100.000 habitants.





Les autoritats locals de Guetersloh han demanat ajuda a l'Exèrcit alemany per fer front al gran nombre de test a realitzar a la zona. Segons ha confirmat un portaveu a l'agència DPA, la decisió ha estat presa a causa de que Creu Roja i el grup d'ajuda humanitària Malteser es troben sobrepassats.





Les Forces Armades, per la seva banda, han promès enviar una desena d'efectius, alguns d'ells amb experiència mèdica, i diversos membres del personal que ajudaran a recaptar i organitzar la documentació dels que se sotmeten a les proves.





Per la seva banda, el portaveu del grup Toennies, Andre Vielstaedte, ha demanat disculpes pel succeït. "M'agradaria demanar disculpes a la població el districte en nom de la família Toennies. Farem tot el que puguem per treure el virus de la planta perquè puguem tornar a treballar", ha indicat.





BROTS EN PLANTES CÀRNIQUES I ESCORXADORS

A Alemanya s'han registrat diversos brots de coronavirus en plantes càrnies i en escorxadors. Aquesta situació ha fet que s'elevi la preocupació per les condicions de vida i de treball dels treballadors de la indústria càrnia, molts dels quals són temporers d'Europa de l'est.





Després que es detectés al maig un brot en una planta de processament de carn a Coesfeld, a Renània de Nord, el Govern va ordenar que les empreses del sector realitzés test periòdics de coronavirus als seus treballadors i la planta afectada va ser clausurada de manera temporal.





El ministre de Sanitat de Renània de Nord Westfàlia, Karl-Josef Laumann, va anunciar dimecres que tots els treballadors d'escorxadors de l'estat seran sotmesos a proves de coronvirus per determinar si el brot és únic o es detecten més focus.





Clemens Toennies, soci director de la companyia, va rebutjar fa setmanes que es sembressin les sospites sobre tot el sector després que es detectés un brot en una planta de l'empresa rival Westfleisch. La seva empresa inicialment només va informar d'alguns casos individuals.





Gereon Schulze Althoff, el cap de l'equip de pandèmia de Toennies, ha assenyalat que les condicions de fred a les plantes i els llargs viatges de tornada dels empleats a Europa de l'est en les últimes vacances per Pentecosta i Corpus Christi podrien ser els factors que han portat al nou brot de coronavirus.





Davant la pregunta de si el brot a la planta càrnia de Toennies ha arribat per la relaxació de les restriccions en l'estat de Renània del Nord Westfàlia, el primer ministre de l'estat, Armin Laschet, ha rebutjat aquesta hipòtesi.





"Això no vol dir res en absolut perquè tots els romanesos i búlgars han entrat al país i el virus ha arribat des d'allà", ha indicat. "Això no té res a veure amb la relaxació (de les restriccions) sinó amb l'allotjament de les persones i les condicions de treball en les empreses", ha argumentat.





A més dels brots locals, els contagis a Alemanya continuen augmentant a ritme lent, amb 156 comtats dels 412 del país sense registrar nous casos en els últims dies, segons ha informat l'Institut Robert Koch, l'agència governamental alemanya responsable del seguiment de les malalties infeccioses.





26 MORTS I 580 CASOS EN LES ÚLTIMES 24 HORES A ALEMANYA

El balanç a tot el país ha augmentat en les últimes 24 hores amb 26 víctimes mortals i 580 casos, enfront dels 30 morts i els 345 contagis de la jornada anterior.





Amb les noves dades, el balanç de la pandèmia del coronavirus a Alemanya puja a 187.764 persones contagiades i contagis i 8.856 morts.





Baviera, amb 47.747 infectats i 2.556 morts, és l'estat alemany que pateix la gent gran estralls pel coronavirus. El segueixen Renània de Nord-Westfàlia, 39.777 casos i 1.658 morts i Baden-Württemberg, amb 35.218 casos i 1.816 morts.





La capital d'Alemanya, Berlín, ha registrat fins a la data un total de 7.475 contagis i 210 morts. El nombre de persones recuperades ascendeix a 174.100, després de rebre l'alta en les últimes 24 hores uns 400 pacients.