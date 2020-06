Una investigació de la BBC calcula que a Espanya hi pot haver 15.158 morts més de les registrades per coronavirus

Una investigació de la BBC ha calculat que en el món han mort a l'almenys 130.000 persones més de les que els països han comptat oficialment.





El mitjà britànic ha revisat les dades de mortalitat en 27 països de el món i ha trobat que, durant la pandèmia mundial del coronavirus, en la majoria d'aquests països, tot i tenir en compte les greus conseqüències de la covid-19, hi ha hagut un nombre més elevat de morts de les que sol haver-hi altres anys durant el mateix període.





La investigació té en compte que el nombre de morts en els països serà molt més elevat com a conseqüència de les morts produïdes pel coronavirus, però tot i així considera que els números no quadren. D'aquesta manera, han pogut calcular aproximadament quantes morts per coronavirus no s'han comptabilitzat.





En relació a Espanya, la BBC calcula que hi ha 15.158 morts més de les que ha xifrat el govern. "El país va aconseguir el seu punt màxim durant la setmana de el 5 d'abril, quan es van registrar més de 11.000 morts en excés", explica. El mitjà també assenyala que la regió de Madrid és la que ha reportat els nivells més alts d'excés de mortalitat, ja que s'han produït més del doble de morts esperades des que va començar el brot.





Altres dades de l'informe expliquen que a Itàlia s'han registrat 16.278 morts en excés, al Regne Unit 12.729 i a Alemanya, 7.792.





La BBC destaca també que en alguns dels països on el nombre de morts ja ha arribat al pic i s'ha reduït, com el Regne Unit, Espanya, Itàlia i Bèlgica, les morts han augmentat en més de l'30%.





En canvi, països com Perú, Xile i Brasil encara estan bregant amb un nombre creixent de morts, de manera que calculen que el panorama canviarà en les properes setmanes.





Així i tot, asseguren que encara no es poden classificar els països de manera precisa perquè el nombre de morts encara és canviant.





Com es mesuren les morts en excés?

Per mesurar l'excés de mortalitat s'han utilitzat les dades que mostren les morts per tot tipus de causes, que solen ser emesos pels ministeris de sanitat o instituts d'estadística de cada país.





El nombre de morts en excés, doncs, és el nombre total de morts que se situa per sobre de la mitjana històrica.





David Leon, professor a l'Escola d'Higiene i Epidemiologia de Londres, explicava fa unes setmanes a BBC que el l'excés de mortalitat és és quan, en període determinat, el nombre de morts per qualsevol causa és més gran que la mitjana de morts d'altres anys anteriors en el mateix període. "Per exemple, reculls el nombre de morts per qualsevol causa produït en un país en la setmana prèvia. Després ho compares amb la mitjana de morts ocorregudes en la mateixa setmana en anys anteriors. Si la xifra és més gran que la mitjana, a aquesta diferència se l'anomena excés de mortalitat ", explicava el professor al mitjà britànic.





Un mètode més fiable

La BBC s'ha centrat en països amb dades sòlides de mortalitat des de, al menys, quatre setmanes abans de l'inici de la pandèmia en aquest país.





L'inici del brot de cada lloc es compta des de la setmana o el mes en què es va registrar la cinquena mort oficial per Covid-19.





En alguns casos, com el Brasil o Turquia, s'ha investigat una regió més petita ja que no hi havia prou dades de tot el país.





Molts experts en el món creuen que mètode de comptabilització de defuncions per mitjà de les morts en excés és més fiable que el recompte dels governs, ja que és molt difícil tractar amb xifres tan elevades en un període de temps molt curt.





Fins i tot Boris Johnson va arribar a dir que el Regne Unit podria saber la magnitud real de la pandèmia quan poguessin calcular les morts en excés.