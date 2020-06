La campanya d'estiu generarà 125.500 nous contractes a Catalunya

En concret, Adecco espera que es creïn gairebé 197.000 contractes per mes i pensa que la campanya estival també estarà marcada per la incertesa creada fa a com es podrà gaudir dels espais públics, de l'oci i de l'transport, tot i que creu que hi ha alguns punts que es mantindran "com any a any", ja que "el turisme i l'hostaleria seran claus en aquests mesos".













Les tres comunitats autònomes que més llocs de treball generaran en la campanya d'estiu són Catalunya (125.500 nous contractes, un 22,2% més que els realitzats en els mesos previs) Andalusia (102.000, un 19,9% més que durant l'estat d'alarma ), Madrid (100.700 contractes, un 15% més), la Comunitat Valenciana (89.000, un 23,6% més) i Múrcia (73.800 llocs de treball, un 21% més que en els mesos precedents).





En aquestes autonomies, l'important component turístic, així com el seu elevat percentatge de població activa fa que siguin "les que més beneficiades es vegin per la millora de l'ocupació". No obstant això, Adecco apunta que, en general, totes les regions veuran una notable millora en les seves contractacions.





A aquestes cinc autonomies els segueixen Castella i Lleó (59.000 contractes, un 17,5% més), Galícia (45.100 contractes, gairebé un 20% de millora), Castella-la Manxa (38.130, un 20,2% més), el País Basc (32.940 contractes, un 12,6% més) i Aragó (31.200 contractes, un 19,9% contractes més que els registrats durant l'estat d'alarma).





Per darrere, es troben Cantàbria (28.900 contractes, + 18%), Navarra (19.220 contractes, + 13%) i Canàries, on s'espera "una important campanya vinculada a l'turisme i es realitzarà més de 18.700 contractes (+ 21,7% ) ".





Amb menys de 10.000 llocs de treball, però amb increments també notables, es troben La Rioja (8.200 contractes, un 11% més), Astúries (8.000 contractes, un 20% més) i Extremadura (3.000 contractacions, amb un increment de l'11,4% més).





EL TURISME, EL PRINCIPAL IMPULSOR DE L'OCUPACIÓ





Adecco ha assegurat que les empreses tenen bones previsions de cara a aquest estiu, el que "es tradueix en una gran demanda de professionals i un impuls en la contractació, després de mesos on la caiguda de l'activitat i la incertesa han colpejat a el principal motor de l'economia ".





De fet, ha ressaltat que la temporada estival és sinònim d'un gran repunt de el sector turístic i l'hostaleria "amb especial incidència a les zones de costa i les principals ciutats, que són els que concentren la major afluència de turistes".





Així, preveu que l'augment de l'activitat turística també fomentarà l'ocupació en altres sectors relacionats estretament amb aquest, sobretot el aeroportuari, el sector serveis, i el de logística i transport. "Tots ells tindran necessitat d'incorporar treballadors després d'aquests mesos d'aturada i expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)", segons Adecco.

Adecco espera que el sector de la distribució i el retail i comerç seran els més beneficiats de l'augment de l'consum que comporten les ofertes en aquestes dates.





CAMBRERS, CUINERS I AGENTS DE VIATGES, ELS MÉS DEMANDATS





Tot i que els perfils més sol·licitats variaran en funció de la regió i el sector, l'activitat turística i l'hostaleria seran els sectors més protagonistes, ja que els perfils més demandats seran els de cambrers, cuiners, ajudants de cuina, agents de viatges, cambrers de pis, monitors de temps lliure o animadors i socorristes.

















A aquestes contractacions s'uniran perfils que no existien abans de l'coronavirus com són els desinfectadores de roba i espais, els auxiliars de platja, els controladors de temperatura en edificis i espais públics o rastrejadors de virus.





A més, amb la reobertura d'una gran part de l'activitat comercial, hi haurà necessitat d'incorporar dependents, promotors, comercials, reposadors, caixers, personal d'atenció a client i venedors, entre d'altres.