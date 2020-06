Ha mort l'escriptor Carlos Ruiz Zafón als 55 anys

L'escriptor Carlos Ruiz Zafón ha mort aquest divendres als 55 anys d'edat. L'autor de l'exitosa L'ombra de vent portava diversos anys combatent un càncer de còlon.













Va estudiar amb els jesuïtes al col·legi de Sant Ignasi de Sarrià, 3 després es va matricular en Ciències de la Informació i ja en el primer any li va sorgir una oferta per treballar en el món de la publicitat. Va arribar a ser director creatiu d'una important agència de Barcelona fins que el 1992 va decidir abandonar la publicitat per consagrar-se a la literatura.





Diu no saber a què es deu la seva vocació tan primerenca; però recorda que, tot i que en la seva família no hi ha cap tradició literària (la seva mare era mestressa de casa), per al seu pare, un reeixit agent d'assegurances, "el món de la lectura i dels llibres era molt important".





Va començar amb literatura juvenil. La seva primera novel·la, El príncep de la boira, la va publicar el 1993 i va obtenir el premi Edebé. Carlos Ruiz Zafón, que des de petit havia sentit fascinació pel cinema i Los Angeles, va usar els diners de l'guardó per complir el seu somni i va partir a Estats Units, on es va radicar; hi va passar els primers anys escrivint guions a el temps que continuava traient noves novel·les. Les tres següents també van estar dedicades a lectors joves: El palau de la mitjanit (1994), Les llums de setembre (1995) (aquestes, amb la seva primera novel·la, formen la La trilogia de la boira que posteriorment serien publicades en un sol volum) i Marina publicada el 1999, a què guarda especial predilecció i, 5 a paraules de Zafón, aquest llibre és potser la més personal d'entre totes les seves obres.





En 2001 va publicar la seva primera novel·la 'per a adults', L'ombra de vent, que Ruiz Zafón va presentar a el premi Fernando Lara 2000. Encara que aquest el va guanyar Ángeles Caso amb Un llarg silenci, Ruiz Zafón va quedar finalista i Editorial Planeta va decidir publicar-la a insistència de Terenci Moix, que va ser un dels membres del jurat d'aquell concurs literari. Traduïda a nombrosos idiomes, la novel·la, la introducció a Espanya va ser al principi difícil i lenta, s'ha convertit en una de les espanyoles més venudes al món, amb més de 10 milions d'exemplars.





Malgrat les nombroses ofertes que ha rebut, l'escriptor s'ha negat a autoritzar que la novel·la sigui portada a la pantalla. Diu no necessitar els diners que això li donaria, que considera que seria gairebé com una "traïció" fer d'ella una pel·lícula i que, d'altra banda, creu "que és impossible fer una millor pel·lícula que la que un va a veure quan comenci a llegir la novel·la "; per això, "seria redundant, irrellevant i totalment innecessari".





La segona novel·la 'per a adults' El joc de l'àngel va ser publicada el 2008. El tiratge inicial va ser d'un milió d'exemplars acompanyada d'una campanya mediática. A Catalunya, el llibre va vendre 250.000 exemplars.





Les dues novel·les formen part de la tetralogia El cementiri dels llibres oblidats. El tercer llibre, «més optimista i menys derrotista que l'anterior» segons afirmen els editors, es titula El presoner de el cel publicada el 2011.





El 2012 es publica Rosa de foc. Situat a l'època de la Inquisició espanyola al segle XV, el relat apunta l'origen de el llegendari Cementiri dels llibres oblidats, el que arrodoneix l'univers creat per l'autor.





En 2016 es publica El laberint dels esperits, la quarta i última entrega de la saga iniciada amb L'ombra de vent. Amb una tirada inicial de 700.000 exemplars, aquest llibre és en paraules de Ruiz Zafón "La pedra d'encaix de laberint, el més laboriós, el que havia somiat molts anys abans."





Sobre el seu laboratori creatiu, Ruiz Zafón ha dit: «El meu mètode de treball està dividit per capes. Escric com es fa una pel·lícula, en tres fases. La primera és la preproducció, en què crees un mapa del que faràs; però quan et poses a fer-ho ja t'adones que vas a canviar-ho tot. Després ve el rodatge: recollir els elements amb els quals es farà la pel·lícula; però tot és més complex i hi ha més nivells dels que havies previst. Llavors, a mesura que escrius, veus capes i capes de profunditat, i comences a canviar coses. En aquesta fase és quan començo a preguntar-me: '¿I si canviés els cables, o el llenguatge, o l'estil?'. Aquí crec la tramoia, que per al lector ha de ser invisible: el lector ha de llegir com aigua, li ha de semblar tot fàcil ... Però perquè sigui així cal treballar molt. »