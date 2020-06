Fainé (La Caixa) diu que per fer obra social cal guanyar diners i critica la suspensió de dividends

El president de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria Caixa, Isidre Fainé, ha subratllat que per fer obra social cal guanyar diners i, per això, ha criticat la política de no pagar dividends impulsada per les autoritats arran de la crisi del coronavirus.









"Per fer obra social cal guanyar diners. No estic d'acord amb aquesta política que ara s'ha posat de moda de no pagar dividends", ha subratllat Fainé durant la seva intervenció a la Cimera Empresarial organitzada per la CEOE.









En la seva opinió, per poder continuar amb l'obra social característica de les antigues caixes és necessari el dividend i, per això, ha decidit adoptar una estratègia de dispersió d'entrada en moltíssimes empreses per no haver de dependre d'una sola.





"Ara ens fan cotitzar en borsa i ens treuen els dividends. Protesto, com us podeu imaginar", ha assenyalat Fainé, que s'uneix amb aquesta declaració a la resta d'afirmacions realitzades durant els últims dies pels diferents banquers i la pròpia patronal de el sector bancari, l'Associació Espanyola de Banca (AEB).





El president de Criteria Caixa, societat holding de CaixaBank, ha defensat així el repartiment de beneficis, que considera crucial per poder continuar amb l'obra social de la Fundació. També ha assegurat que molts jubilats necessiten aquest dividend complementari a la seva pensió.





Fainé ha explicat que les caixes tenen un quart factor en el seu ADN que és la preocupació social, enaltint els diners invertits per les mateixes, que ascendeix a més de 480 milions d'euros que han arribat a 35 milions de beneficiaris.





"Tot i la crisi i de tot el que s'ha parlat de les caixes, hem mantingut quota de mercat, de negoci i de clients", ha indicat, afegint que, encara que molts bancs es van quedar amb caixes després del rescat, també algunes caixes han seguit endavant reconvertides en bancs.