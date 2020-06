López-Istúriz (PPE): "La candidatura de Nadia Calviño encara no s'ha efectuat i la setmana que ve venç el termini"

El secretari general de el Partit Popular Europeu, Antonio López Istúriz, durant los desayunos de RTVE, ha destacat avui la seva sorpresa perquè la candidatura de Nadia Calviño, ministra d'Economia i Empresa, encara no s'ha formalitzat. El Govern d'Espanya no ha avalat la candidatura, tot i que fins ara només hi ha rumors, segons indica El Confidencial Digital.

López-Istúriz també ha assegurat que vol un consens entorn del paquet d'ajudes de la Unió Europea per poder així afrontar la crisi de l'coronavirus, i assegura que "en el cas que no surti endavant, tindrem un gran problema".

El secretari general reconeix que aquest tipus de negociacions són difícils, i més en aquests temps que s'han de fer per videoconferència.

Igualment s'ha mostrat confiat que tiri endavant, ja que "tots" abonen aquestes ajudes. No obstant això, ha advertit que el president de Govern, Pedro Sánchez, haurà de fer un "gran treball" per convèncer els 'falcons' que aposten per un altre format, però ha recordat que entre aquests 'falcons, molts són de la família socialista europea.