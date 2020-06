L'ONU recomana fer ioga per tenir "calma" davant el Covid-19

L'ONU ha ressaltat que el ioga fa "més resilients" i "dóna calma" davant l'emergència generada per la crisi sanitària del COVID-19, que ha obligat a la població a el confinament i l'ha enfrontat a "una desconeguda sensació d'incertesa que afecta tots els aspectes de la vida i que detona alts nivells d'estrès, ansietat i, en casos més extrems depressió ".









'Ioga per a la salut, ara a casa' és el tema del Dia Internacional de l'Ioga aquest 2020. Des de la seva primera celebració el 2015 per decisió de l'Assemblea General de les Nacions Unides, el 21 de juny és un dia que té l'objectiu de conscienciar la gent sobre els beneficis de practicar ioga.









El terme ioga prové del sànscrit i vol dir unió, la unió del cos i la ment. aquesta unitat es busca a través de posis corporals i de la respiració per arribar a un estat meditatiu. Originada a l'Índia fa 5000 anys, la seva pràctica es va popularitzar en el món occidental al segle passat, en la dècada dels anys 60 i 70 amb un enfocament més aviat físic.





Jon Witt, mestre de ioga des de fa dues dècades a Àsia i els Estats Units, explica que això va poder ser degut a que molta gent temia que es contraposessin als seus credos o religions. "El ioga és una pràctica molt reflexiva. El ioga clàssic és molt introspectiu i lent, la seva popularització el va tornar molt més ràpid, però a mesura que se li coneix es comença a desaccelerar i els beneficis són tan bons com els de moure molt ràpid. el hatha ioga clàssic és bastant lent ", comenta.





Witt reconeix que començar a practicar ioga pot intimidar algunes persones, sobretot perquè se senten pressionades a exercir-se com la gent que està al seu voltant en una classe, sense considerar que cada qui és diferent o que no tots són principiants, tal va ser la seva cas; però, sempre hi ha un estil adequat per a cada individu.





"Si algú està de veritat disposat a provar, trobarà una forma adequada. Al principi la meva experiència no va ser tan positiva, però m'alegro d'haver intentat altres enfocaments perquè un amic m'ho havia recomanat molt i sabia que havia de trobar la forma correcta per mi i m'alegra haver-ho fet ", ha insistit.





A l'igual que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Jon aconsella el ioga i assegura que és un bon moment per practicar-lo, fins i tot per als que mai ho han fet i hagin de començar a través de plataformes digitals.





"És un molt bon moment per començar. Cal practicar ioga, sóc un convençut que cal practicar-lo en aquests moments. No puc imaginar-me aquests moments sense fer ioga, em sentiria desconsolat, confós i sense saber què fer. Per això practico així siguin 20 minuts al dia per sentir-me equilibrat. el millor és que no importa l'edat o la capacitat, tots podem trobar algun estil de ioga que ens ajudi a travessar aquest moment ", conclou.