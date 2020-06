Els espanyols, els europeus més descontents amb la resposta del seu Govern davant el coronavirus

Els espanyols són els europeus que més descontents es mostren quan se'ls pregunta quina opinió tenen de la manera en que el seu Govern ha actuat davant de la crisi del coronavirus, segons un eurobaròmetre publicat aquest divendres pel Parlament Europeu i que indica que el 68% dels enquestats a Espanya no estan satisfets amb la gestió de l'Executiu de Pedro Sánchez.









En concret, el 35% dels espanyols respon que "no estan molt satisfets" i un 28% no ho està en absolut, el que situa Espanya a la cua en el rànquing de la Unió Europea i per sobre de la mitjana del 41 % d'europeus descontents amb les seves capitals. Després dels espanyols, els més insatisfets són polonesos (57%) i francesos (54%).





Amb tot, un 35% d'espanyols ofereixen una resposta positiva quan se'ls pregunta per les mesures preses pel Govern davant de la pandèmia --amb un 6% "molt satisfet" i un 29% "bastant satisfet" -.





A Dinamarca (85%), Irlanda (85%) i Portugal (83%) es troben els ciutadans amb millor opinió sobre la gestió de les seves autoritats, mentre que entre els més descontents als espanyols els segueixen Polònia.





Els espanyols són també més crítics que la mitjana dels seus veïns europeus quan es tracta de valorar la resposta de la Unió Europea, ja que amb prou feines un 26% dels enquestats a Espanya donen el seu vistiplau, cosa que els situa en segon lloc per darrere d'Itàlia (23%). Els països on més ciutadans es declaren satisfets pel paper de la Unió són Irlanda, Països Baixos, Dinamarca i Finlàndia.





A més, el 76% dels espanyols i el 69% dels europeus consideren que la Unió Europea hauria de tenir més competències a l'hora de fer front a crisis com la del coronavirus, després que només el 21% dels espanyols i el 34% dels europeus donin per bo el grau de solidaritat demostrat pels Estats membre durant la pandèmia.