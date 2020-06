Més de 40.000 alumnes catalans faran els exàmens de selectivitat aquest juliol

Un total de 40.067 alumnes de Catalunya s'han inscrit per realitzar els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol la prova d'accés a la universitat (PAU) després de ser ajornada per la pandèmia de coronavirus en una edició en què s'ha superat , per primera vegada, la xifra dels 40.000 alumnes convocats.









La xifra representa un 15,96% d'inscrits en comparació a la convocatòria de l'any passat, amb 34.553 estudiants, segons ha informat la Secretaria d'Universitats i Investigació de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.









Els alumnes estaran distribuïts pel territori català en una seixantena de poblacions que acolliran més de 210 tribunals, repartits en més de 140 centres educatius tant de campus universitaris com instituts públics i també centres concertats.





La matrícula d'alumnes que han realitzat segon de batxillerat durant el curs escolar 2019-2020 s'ha incrementat un 12,58% i "reflecteix l'augment d'aprovats en comparació a l'any anterior", 37.023 enfront de 31.853.





Pel que fa als alumnes de cicles formatius de grau superior, la xifra d'inscrits és de 3.795, prop d'un 37% més que el curs anterior.