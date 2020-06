La justícia boliviana ordena l'arrest domiciliari per al cònsol de Bolívia a Barcelona

La Justícia boliviana ha ordenat aquest divendres l'arrest domiciliari per al cònsol de Bolívia a Barcelona, Alberto Pareja, per la seva presumpta implicació en els sobrecostos en la compra de respiradors en el marc de la pandèmia de coronavirus.









Els investigadors intenten determinar per què el Ministeri de Salut, llavors a càrrec de Marcelo Navas, que va dimitir per aquest cas, va comprar 170 respiradors per uns 28 dòlars cada un, quan el seu preu real era d'uns 7 dòlars.





La compra es va realitzar a una empresa espanyola a través d'una intermediària també espanyola i Pareja, en la seva qualitat de cònsol, hauria gestionat el trasllat dels respiradors des de Barcelona a Bolívia.





Parella va tornar a la nació andina després d'esclatar l'escàndol, davant els requeriments de la Fiscalia i de Govern. Dimecres va quedar detingut de forma preventiva a les dependències de la Força Especial de Lluita contra el Crim Organitzat (FELCC) a La Paz.





La defensa havia sol·licitat la llibertat incondicional, però el jutge del cas ha optat per l'arrest domiciliari. "Encara no estem conformes, almenys es defensarà en llibertat", ha dit el seu advocat, Luis Fernando Roca, en declaracions recollides pel diari bolivià 'La Razón'.





A més, Roca ha aprofitat per aclarir que el seu client "segueix sent cònsol" i, com a tal, "seguirà col·laborant amb la investigació". "Ell no ha tingut cap participació irregular" en aquesta operació de compra, ha sostingut l'advocat.