Bel (JxCat) creu que el "Govern ha tocat fons" i proposa convocar eleccions a Catalunya com més aviat

El diputat de JxCat al Congrés i secretari d'organització del PDeCAT, Ferran Bel, ha defensat aquest divendres convocar eleccions a Catalunya com més aviat millor, ja que considera que "el Govern ha tocat fons".









"Si em demana la meva opinió personal és que jo convocaria eleccions com més aviat millor", ha assegurat en unes declaracions a Canal 21 Ebre, en què considera que el Govern no té més recorregut i que seria millor anticipar la convocatòria dels comicis a la sentència del Tribunal Suprem, que el 17 de setembre de decidir sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.





"En la situació actual jo no m'arriscaria ni voldria arriscar-me a que un tribunal acabés marcant el meu calendari electoral. Després, el Govern per a mi ha tocat fons. Això no té més recorregut i cal ser clar. Que parlin les urnes i quan hagin parlat, d'acord amb les noves majories que puguin haver-hi, que es configuri un Govern", ha afirmat.





Bel ha remarcat que aquesta és la seva opinió personal i no la de la seva formació, ja que contrasta amb la posició que manté JxCat sobre aquesta qüestió.





Els dirigents de la formació postconvergent, així com Torra i la portaveu de Govern, Meritxell Budó, han insistit en les últimes setmanes que la prioritat de l'Executiu català ara és treballar per fer front als efectes de la pandèmia i que ara no és el moment de convocar eleccions, tot i que al gener el cap de l'Executiu va dir que anunciaria la data dels comicis un cop aprovats els Pressupostos catalans.





Des d'ERC, en les últimes setmanes han reclamat pactar amb els seus socis de govern la data de les eleccions per evitar que sigui el Suprem qui marqui el calendari electoral a Catalunya amb la inhabilitació de Torra.